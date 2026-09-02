Un celular cayó desde el espacio y logró un récord Guinness sin sufrir daños

La búsqueda estuvo a cargo inicialmente de dos ingenieros de Sent Into Space y dos videógrafos, debido a las restricciones de carga del helicóptero utilizado. Moujou Hsiao, gerente de experiencia de marca de RhinShield, explicó que el equipo tuvo que contemplar factores como los vientos cruzados, la velocidad del descenso y la superficie sobre la que terminaría el teléfono. Además, contaban con solo una semana para completar las tareas previstas en Kiruna.

Antes del lanzamiento, el departamento de investigación y desarrollo de RhinShield realizó pruebas de congelación con temperaturas bajo cero y ensayos de presión atmosférica para anticipar las condiciones que enfrentaría el dispositivo. La iniciativa surgió tras el lanzamiento de la línea de fundas AirX, cuando Eric Wang, fundador de la compañía, propuso realizar una prueba con posibilidades de obtener un récord Guinness.

El equipo había considerado inicialmente otros desafíos, entre ellos realizar 50 caídas consecutivas desde 15 metros, pero finalmente optó por la prueba estratosférica y contactó a Sent Into Space, especializada en misiones con globos a gran altitud. Las pruebas convencionales de resistencia de teléfonos suelen realizarse desde unos 1,2 metros, mientras que RhinShield también había realizado ensayos desde los aproximadamente 23 metros de altura de su oficina, ubicada en un sexto piso.

El récord estableció condiciones específicas: el teléfono debía descender sin paracaídas y la funda tenía que ser el primer elemento en tocar el terreno. La prueba buscó poner a prueba principalmente la capacidad del material para soportar el impacto, además de las bajas temperaturas y la presión atmosférica durante el descenso desde la estratósfera.

La funda utilizada pertenece a una línea fabricada bajo un principio de diseño monomaterial. RhinShield sostiene que utiliza este sistema desde 2017 para facilitar el reciclaje de sus productos, en contraste con las fundas elaboradas mediante combinaciones de plásticos y otros compuestos.

La compañía presentó el experimento también como una demostración destinada a cuestionar la idea de que los materiales reciclables ofrecen menor resistencia a los impactos. Sin embargo, esa interpretación forma parte de la estrategia de la marca y el resultado de esta prueba no permite establecer conclusiones generales sobre todas las fundas fabricadas con un solo material.