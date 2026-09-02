Un celular cayó desde el espacio y logró un récord Guinness sin sufrir daños

El dispositivo fue elevado en un globo hasta la estratósfera y liberado sin paracaídas sobre una zona despoblada de Suecia.
Un celular cayó desde 30.607 metros de altura y llegó al suelo sin daños, en una prueba validada por Guinness World Records como la caída más alta de un teléfono dentro de una funda sobre un accidente geográfico natural. El experimento fue realizado por RhinShield y Sent Into Space en Kiruna, Suecia, y el dispositivo fue recuperado el 24 de junio tras más de cinco horas de búsqueda.
Aunque la prueba suele describirse como una caída “desde el espacio”, el teléfono fue liberado en la estratósfera, por debajo del límite convencional del espacio exterior. La altura alcanzada equivale a más de tres veces la cima del monte Everest, que tiene 8.848 metros, y supera ampliamente los aproximadamente 9.000 metros de altitud de los vuelos comerciales.
El dispositivo fue transportado mediante un globo hasta la estratósfera y luego liberado sin paracaídas sobre una zona silvestre. La operación se realizó desde el Centro Espacial Esrange, en el norte de Suecia, dentro de un área restringida de entre 5.200 y 5.600 kilómetros cuadrados.
La elección del lugar permitió reducir el riesgo para personas y construcciones, pero complicó la recuperación del teléfono. Los sistemas de rastreo lograron reducir el área posible de ubicación a un perímetro de dos kilómetros, aunque los responsables necesitaron más de cinco horas para encontrar el dispositivo.
La búsqueda estuvo a cargo inicialmente de dos ingenieros de Sent Into Space y dos videógrafos, debido a las restricciones de carga del helicóptero utilizado. Moujou Hsiao, gerente de experiencia de marca de RhinShield, explicó que el equipo tuvo que contemplar factores como los vientos cruzados, la velocidad del descenso y la superficie sobre la que terminaría el teléfono. Además, contaban con solo una semana para completar las tareas previstas en Kiruna.
Antes del lanzamiento, el departamento de investigación y desarrollo de RhinShield realizó pruebas de congelación con temperaturas bajo cero y ensayos de presión atmosférica para anticipar las condiciones que enfrentaría el dispositivo. La iniciativa surgió tras el lanzamiento de la línea de fundas AirX, cuando Eric Wang, fundador de la compañía, propuso realizar una prueba con posibilidades de obtener un récord Guinness.
El equipo había considerado inicialmente otros desafíos, entre ellos realizar 50 caídas consecutivas desde 15 metros, pero finalmente optó por la prueba estratosférica y contactó a Sent Into Space, especializada en misiones con globos a gran altitud. Las pruebas convencionales de resistencia de teléfonos suelen realizarse desde unos 1,2 metros, mientras que RhinShield también había realizado ensayos desde los aproximadamente 23 metros de altura de su oficina, ubicada en un sexto piso.
El récord estableció condiciones específicas: el teléfono debía descender sin paracaídas y la funda tenía que ser el primer elemento en tocar el terreno. La prueba buscó poner a prueba principalmente la capacidad del material para soportar el impacto, además de las bajas temperaturas y la presión atmosférica durante el descenso desde la estratósfera.
La funda utilizada pertenece a una línea fabricada bajo un principio de diseño monomaterial. RhinShield sostiene que utiliza este sistema desde 2017 para facilitar el reciclaje de sus productos, en contraste con las fundas elaboradas mediante combinaciones de plásticos y otros compuestos.
La compañía presentó el experimento también como una demostración destinada a cuestionar la idea de que los materiales reciclables ofrecen menor resistencia a los impactos. Sin embargo, esa interpretación forma parte de la estrategia de la marca y el resultado de esta prueba no permite establecer conclusiones generales sobre todas las fundas fabricadas con un solo material.
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