Un robot se le "paró de manos" a un cliente que lo empujó y lo tuvieron que frenar entre dos

El hombre empujó al robot dentro del local y la máquina se puso en guardia y reaccionó con movimientos bruscos en su dirección. El momento quedó grabado.
Una insólita escena ocurrió en una tienda de tecnología de Rusia y quedó registrada por las cámaras de seguridad. Un robot que se encontraba dentro del local reaccionó de manera inesperada después de que un cliente lo empujara.
En las imágenes se observa al hombre junto al robot, al que mueve con sus manos. Segundos después, la máquina comienza a realizar movimientos bruscos con sus brazos en dirección al cliente, generando una situación que sorprendió a quienes se encontraban en el lugar.
Ante la reacción del robot, otro hombre intervino para apartarlo y evitar que el episodio pasara a mayores. El video fue compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral, acompañado de comentarios y bromas sobre un supuesto avance de las máquinas capaces de reaccionar frente a las personas.
Sin embargo, el episodio no parece estar relacionado necesariamente con un sistema de inteligencia artificial y tampoco hay certezas sobre qué tecnología utiliza el robot. A su vez, en redes sociales comenzó a circular la posibilidad de que se trate de una escena armada o preparada para generar impacto, aunque esa versión tampoco fue confirmada. Por ahora, el video es el principal registro del curioso episodio.
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