Un robot se le "paró de manos" a un cliente que lo empujó y lo tuvieron que frenar entre dos

Sin embargo, el episodio no parece estar relacionado necesariamente con un sistema de inteligencia artificial y tampoco hay certezas sobre qué tecnología utiliza el robot. A su vez, en redes sociales comenzó a circular la posibilidad de que se trate de una escena armada o preparada para generar impacto, aunque esa versión tampoco fue confirmada. Por ahora, el video es el principal registro del curioso episodio.