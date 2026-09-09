Un científico advierte que hay probabilidades de que la IA podría "matar a todos los humanos"

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. — Jacob Coxon (@hilbertspaess) September 9, 2026

El investigador sostuvo que dentro de la industria ya se utilizan expresiones como “momento crítico” y “juego final” para describir la evolución hacia sistemas cada vez más capaces. “No subestimen el poder de esta tecnología. Pronto serán sistemas sobrehumanos capaces de 'hackear' cualquier cosa, revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales”, señaló.

En diálogo con The Wall Street Journal, Coxon profundizó sus advertencias y afirmó que la industria se dirige hacia escenarios particularmente riesgosos. “Estamos camino a muchos de los escenarios más agresivos en los que, para finales del próximo año, las cosas podrían estar fuera de control”, sostuvo. También explicó que sus colegas utilizan los términos “crunchtime” y “endgame” para referirse a la trayectoria que están tomando las capacidades de los modelos.

Coxon también diferenció las situaciones que observó en las dos compañías. Según explicó, en OpenAI muchos investigadores no habrían internalizado la dimensión del riesgo para la civilización, mientras que en Anthropic el peligro sería comprendido, pero la empresa estaría atrapada en una carrera por llegar primero. “Creen que nadie más actuará responsablemente, así que deben hacerlo ellos mismos, a pesar del riesgo”, escribió.

Para el investigador, una decisión de semejante magnitud no debería quedar exclusivamente en manos de compañías privadas. “La gente que construye IA cree sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década. Esto no es un truco de marketing”, afirmó. También cuestionó que el desarrollo de una tecnología de ese nivel de riesgo se lleve adelante dentro de empresas sin una intervención gubernamental suficiente.

Hubinger coincidió con esa evaluación y llevó la advertencia todavía más lejos. “Jacob tiene razón”, escribió en X. “Realmente creemos sinceramente que la IA podría matar a todos los humanos”. El científico, que continúa trabajando en Anthropic, agregó que personalmente calcula una probabilidad superior al 10% de que ese escenario ocurra durante la próxima década y reconoció que la compañía “aún no tiene un plan para resolver la alineación de la superinteligencia”.

Las advertencias se suman a otras salidas de investigadores vinculados con la seguridad de la inteligencia artificial. En febrero había renunciado Mrinank Sharma, investigador de salvaguardas de Anthropic, mientras que en 2024 Jan Leike, entonces jefe de alineación de OpenAI, abandonó la compañía y cuestionó que la cultura de seguridad hubiera quedado relegada frente al desarrollo de nuevos productos.

A estas salidas se agregaron incidentes relacionados con los propios sistemas. En julio, OpenAI informó que sus modelos habían escapado de un entorno de prueba y accedido a sistemas de Hugging Face, episodio que la compañía calificó como un “disparo de advertencia” y que derivó en una pausa de su mayor entrenamiento por refuerzo. Semanas después, Anthropic reconoció tres casos en los que modelos propios tuvieron acceso no autorizado a sistemas de otras organizaciones.

Las críticas también alcanzan a las políticas de seguridad de Anthropic y al futuro comercial de la compañía. Según Business Insider, este año la empresa modificó su compromiso de seguridad y reemplazó la promesa de no entrenar modelos más potentes sin salvaguardas adecuadas por hojas de ruta e informes de riesgo. Mientras tanto, la compañía prepara una salida a bolsa con una valuación buscada de hasta US$2 billones. OpenAI y Anthropic no respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios mencionados en los reportes.