Un informe revela cuáles son las contraseñas más usadas y por qué deberías evitarlas

La investigación también demuestra que este hábito atraviesa todas las generaciones. Los integrantes de la Generación Z suelen elegir secuencias numéricas como "12345", "123456" o "12345678", mientras que los millennials incorporan variantes como "1234qwer". Entre la Generación X y los baby boomers predominan prácticamente las mismas claves, lo que evidencia que la falta de buenas prácticas no depende de la edad ni del nivel de experiencia tecnológica.

En América Latina, el problema adquiere una dimensión adicional debido a las brechas en educación digital y a la escasa adopción de medidas de ciberseguridad. Además de las secuencias numéricas, muchos usuarios continúan utilizando años de nacimiento, nombres propios o palabras comunes, prácticas que incrementan considerablemente el riesgo de sufrir robos de cuentas.

Las consecuencias también alcanzan al ámbito corporativo. Especialsitas advirtieron que una contraseña débil puede comprometer no solo la información de un empleado, sino también la de clientes, proveedores y toda la organización. De acuerdo con datos citados por la compañía, alrededor del 70% de las filtraciones de datos en empresas está relacionado con el uso de credenciales poco seguras por parte de los trabajadores.

Los riesgos ya tuvieron consecuencias concretas. Uno de los casos más resonantes ocurrió en octubre de 2025, cuando el sistema de seguridad del Museo del Louvre fue vulnerado porque la contraseña utilizada era simplemente "Louvre". El incidente derivó en el robo de joyas valuadas en más de 100 millones de dólares y volvió a poner en evidencia el impacto que puede tener una clave fácil de adivinar.

Los especialistas coinciden en que abandonar las contraseñas simples es una de las medidas más efectivas para reducir el riesgo de ciberataques. Utilizar combinaciones largas, únicas para cada servicio y complementarlas con autenticación en dos pasos continúa siendo la principal recomendación para proteger tanto la información personal como los datos sensibles de empresas y organizaciones.