Aficionados al Mundial adoptan Referee View y la IA de Lenovo los acerca a la cancha

- El 76% de los espectadores de la Copa Mundial de la FIFA ya ha visto o escuchado hablar de Referee View, y el 91% considera atractiva esta perspectiva cercana a la acción.

- El 88% afirma que las imágenes fluidas y estables son un aspecto importante al ver transmisiones deportivas, mientras que casi la totalidad de los aficionados (98%) señala que una calidad de imagen nítida ha sido fundamental durante esta Copa Mundial de la FIFA™.

- Los aficionados muestran un gran interés por el futuro de las experiencias de visualización inmersivas: el 91% está interesado en ver más tecnologías que permitan vivir los eventos deportivos en directo de una forma más cercana a la acción e inmersiva.

“La incorporación de Referee View, junto con la estabilización de imagen impulsada por inteligencia artificial de Lenovo, ha mejorado aún más la experiencia de transmisión. Contar con una vista estable en primera persona de las decisiones clave que se toman en el campo aporta un nivel increíble de emoción y transparencia a la pantalla”, afirmó una encuestada de la Generación X residente en India.

La IA acerca a los aficionados al campo de juego

Referee View, una tecnología que, según datos preliminares de la FIFA, se ha utilizado en promedio tres veces por partido durante el torneo y se ha transmitido en más de 220 territorios alrededor del mundo, ofrece a los espectadores de la Copa Mundial de la FIFA una perspectiva en primera persona desde el centro de la acción mediante una cámara liviana instalada en el árbitro del encuentro.

Si bien las imágenes originales son dinámicas y, en ocasiones, inestables debido al movimiento constante, la plataforma de análisis de video impulsada por inteligencia artificial de Lenovo las transforma automáticamente en tiempo real en secuencias fluidas y con calidad de transmisión profesional.

La plataforma reduce las vibraciones y movimientos bruscos de la cámara hasta en un 60%, generando una experiencia de visualización más estable sin perder la velocidad ni la intensidad del partido.

“Referee View está brindando a los aficionados una perspectiva que nunca antes había sido posible, justo a tiempo para el evento deportivo más importante del mundo”, afirmó Art Hu, Chief Information Officer de Lenovo y Chief Technology & Delivery Officer del Solutions and Services Group. Y agregó: “Al combinar inteligencia artificial con análisis avanzado de video, estamos transformando imágenes de gran movimiento en una experiencia de transmisión fluida. Aprovechando el trabajo que Lenovo ha realizado en la Fórmula 1, donde las cámaras operan en algunas de las condiciones más exigentes del deporte, estamos aplicando esa experiencia en la Copa Mundial para que la perspectiva del árbitro pueda transmitirse en tiempo real con calidad profesional”.

El entusiasmo por esta tecnología va más allá de los aficionados. Los organismos de transmisión también están adoptando Referee View para ofrecer a sus audiencias los momentos más relevantes del partido —desde goles e interacciones entre jugadores hasta las salidas al campo y otras situaciones de alta intensidad—, acercando a los espectadores al centro de la acción.

Para finalizar, la empresa destacó que "como Socio Tecnológico Oficial de la FIFA, Lenovo está implementando innovaciones impulsadas por inteligencia artificial en toda la competición para apoyar a aficionados, jugadores, entrenadores y a las operaciones del torneo. Además de Referee View, estas soluciones incluyen avatares tridimensionales de jugadores impulsados por IA, la plataforma FIFA AI Pro y un centro de comando inteligente".

Podés obtener más información sobre Referee View y las innovaciones en inteligencia artificial aplicadas a la Copa Mundial de la FIFA en Lenovo StoryHub, y visitá Lenovo.com/FIFA para descubrir toda la tecnología que impulsa el torneo.