Cómo protegerte de los CAPTCHA falsos que usan los ciberdelincuentes para estafar

Qué es el método ClickFix y cómo funciona

Una de las técnicas utilizadas en estas estafas se conoce como ClickFix. El procedimiento consiste en mostrar un CAPTCHA falso o una advertencia sobre un supuesto problema informático y ofrecer una solución que requiere abrir una herramienta del sistema y ejecutar un comando.

En algunos casos, la página copia automáticamente el código al portapapeles y guía a la víctima para que lo pegue en una terminal. Si el usuario ejecuta la instrucción, puede instalar software malicioso diseñado para robar datos o un troyano de acceso remoto que permita a un atacante controlar el dispositivo.

Por qué el engaño resulta convincente

Los CAPTCHA se utilizan desde hace más de dos décadas para impedir que los sistemas automatizados accedan a sitios web, envíen formularios o realicen acciones repetitivas. Servicios como Google reCAPTCHA, hCaptcha y Cloudflare Turnstile forman parte de la navegación cotidiana, y esa familiaridad puede hacer que los usuarios confíen en una pantalla falsa.

Por eso, es importante revisar la dirección completa del sitio y detectar posibles errores ortográficos, letras cambiadas o dominios que imiten a empresas conocidas. También conviene comprobar si la verificación está integrada en la página o aparece en una ventana aislada. Aunque HTTPS protege la comunicación, no garantiza que el sitio sea legítimo.

Qué hacer si ya copiaste las instrucciones

Si se copió un comando al portapapeles, pero todavía no se ejecutó, no hay que presionar Intro ni completar los pasos indicados. Se debe cerrar cualquier cuadro de diálogo del sistema que haya quedado abierto y reemplazar el contenido del portapapeles por un texto inofensivo.

Después, conviene realizar un análisis de seguridad con la herramienta de protección instalada en el dispositivo y revisar las descargas recientes y las extensiones del navegador. Si se ejecutó el comando, es importante analizar el equipo y tomar medidas adicionales para proteger las cuentas y la información personal.