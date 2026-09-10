ChatGPT prueba una función para aprender el estilo de escritura del usuario desde Gmail

Writing Style plantea un enfoque diferente porque no requiere que el usuario proporcione manualmente esas muestras. En cambio, el modelo podría consultar textos que la persona ya escribió en sus aplicaciones conectadas y utilizar un volumen mayor de ejemplos reales para identificar sus diferentes registros de escritura.

La función se integra además con el desarrollo de ChatGPT Work, lanzado por OpenAI en julio de 2026 para generar presentaciones, hojas de cálculo y otros documentos a partir de información disponible en aplicaciones conectadas. Writing Style sumaría una nueva capacidad a ese entorno: además de utilizar los datos del usuario, el asistente podría emplearlos para adaptar el tono de los textos que genera.

El acceso a estas aplicaciones también plantea cuestiones vinculadas con la privacidad. Conectar Slack, Gmail o Notion implica permitir que ChatGPT acceda a comunicaciones y documentos que pueden contener información personal o corporativa, incluidos datos de terceros. Por eso, resulta relevante revisar los permisos antes de activar estas conexiones, especialmente en cuentas de trabajo.

OpenAI mantiene Writing Style como una prueba cerrada y todavía no estableció un calendario para su lanzamiento general. La compañía tampoco detalló cómo se almacenará o protegerá el contenido de las aplicaciones una vez analizado. Mientras tanto, los usuarios pueden seguir utilizando instrucciones personalizadas o la memoria de ChatGPT para intentar mantener un estilo propio al generar textos.