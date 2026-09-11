Workato y Lenovo anuncian una colaboración estratégica para ampliar capacidades de Lenovo Qira entre aplicaciones

“Estamos realmente entusiasmados de asociarnos con Lenovo para ayudar a expandir Lenovo Qira como un asistente personal, ambiental e inteligente en sus cientos de millones de dispositivos”, señaló Bhaskar Roy, Chief of AI de Workato. “Se necesita un plano de control y ejecución capaz de llegar a cada aplicación, dispositivo y usuario, convertir la intención en acción gobernada y hacerlo a escala de producción. Eso es lo que ofrece Enterprise MCP de Workato, y por eso Lenovo nos eligió para ayudar a impulsar las experiencias entre aplicaciones de Lenovo Qira”.

La solución se basa en tres principios fundamentales:

- Conectar una vez, acceder a todo: al iniciar sesión una vez en aplicaciones aprobadas, Lenovo Qira puede operar en dispositivos Lenovo compatibles, sujeto a los permisos del usuario y la disponibilidad de conectores.

- Pregunta antes de actuar: cuando Lenovo Qira realiza una acción en nombre del usuario, ya sea enviar un correo electrónico o programar una reunión, solicita la aprobación del usuario cuando corresponde.

- Nativo por diseño: el registro MCP de Workato está integrado con Lenovo Qira para ayudar a habilitar experiencias fluidas entre aplicaciones, de modo que cada acción se perciba como parte del producto y nunca como un complemento agregado.

Esta expansión forma parte de una ola más amplia de clientes empresariales que implementan Workato para potenciar sus productos de IA agéntica. Con una plataforma de control y ejecución y la orquestación de IA como núcleo, Workato permite a empresas y fabricantes de dispositivos lanzar capacidades agénticas en cualquier conjunto de aplicaciones, con gobierno de nivel empresarial y sin reconstruir la infraestructura de integración desde cero.

“Lenovo Qira es nuestro compromiso con hacer que la IA sea personal. Es un motor de productividad integrado en cada dispositivo que utilizan nuestros clientes”, afirmó Dan Dery, vicepresidente de AI Ecosystem de Lenovo. “Con Workato, estamos ampliando Lenovo Qira con el control, la acción y la confianza necesarios para ofrecer experiencias fluidas entre herramientas y plataformas, sin pedirles a los usuarios que conecten todo por su cuenta”.

La experiencia de Lenovo Qira impulsada por Workato estará disponible para usuarios elegibles de Lenovo Qira en dispositivos compatibles a partir del 7 de agosto de 2026. Para conocer más sobre la plataforma de control y ejecución de Workato y sus capacidades de Enterprise MCP, visite Workato.com.