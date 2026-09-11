Workato y Lenovo anuncian una colaboración estratégica para ampliar capacidades de Lenovo Qira entre aplicaciones

Workato proporciona las capacidades de integración y ejecución que ayudan a Lenovo Qira a conectarse con aplicaciones y servicios mediante lenguaje natural
Workato , la plataforma líder de control y ejecución para IA empresarial, y Lenovo anunciaron una colaboración estratégica para respaldar la evolución continua de Lenovo Qira, la inteligencia personal ambiental de Lenovo, que se está expandiendo activamente en el portafolio de dispositivos de la compañía. A través de esta colaboración, Workato contribuye a ampliar la capacidad de Lenovo Qira para ejecutar flujos de trabajo en múltiples aplicaciones.
Lenovo Qira es el sistema de IA personal integrado y multidispositivo de Lenovo, diseñado para funcionar de manera fluida en PC, tabletas y smartphones Motorola compatibles de Lenovo.
Con esta colaboración, Lenovo Qira admite flujos de trabajo agénticos, lo que significa que puede interpretar una solicitud del usuario y, cuando sea necesario, pedir aprobación antes de utilizar conectores aprobados para completar la acción solicitada. Lenovo Qira se está expandiendo a aplicaciones seleccionadas de productividad y colaboración, incluidas Gmail, Google Calendar, Outlook Mail, Outlook Calendar, Slack, Microsoft Teams y Google Contacts.
A medida que la IA evoluciona de responder preguntas a ejecutar acciones, la orquestación segura de flujos de trabajo en aplicaciones conectadas adquiere una importancia cada vez mayor. Workato ayuda a habilitar una ejecución gobernada y de varios pasos en aplicaciones conectadas, lo que permite a los usuarios enviar un correo electrónico, programar una reunión o actualizar un registro mediante lenguaje natural. Las acciones están diseñadas para requerir los permisos y aprobaciones correspondientes cuando aplique, lo que ayuda a Lenovo Qira a llevar a cabo de forma segura las acciones solicitadas por los usuarios en aplicaciones conectadas.
“Estamos realmente entusiasmados de asociarnos con Lenovo para ayudar a expandir Lenovo Qira como un asistente personal, ambiental e inteligente en sus cientos de millones de dispositivos”, señaló Bhaskar Roy, Chief of AI de Workato. “Se necesita un plano de control y ejecución capaz de llegar a cada aplicación, dispositivo y usuario, convertir la intención en acción gobernada y hacerlo a escala de producción. Eso es lo que ofrece Enterprise MCP de Workato, y por eso Lenovo nos eligió para ayudar a impulsar las experiencias entre aplicaciones de Lenovo Qira”.
La solución se basa en tres principios fundamentales:
- Conectar una vez, acceder a todo: al iniciar sesión una vez en aplicaciones aprobadas, Lenovo Qira puede operar en dispositivos Lenovo compatibles, sujeto a los permisos del usuario y la disponibilidad de conectores.
- Pregunta antes de actuar: cuando Lenovo Qira realiza una acción en nombre del usuario, ya sea enviar un correo electrónico o programar una reunión, solicita la aprobación del usuario cuando corresponde.
- Nativo por diseño: el registro MCP de Workato está integrado con Lenovo Qira para ayudar a habilitar experiencias fluidas entre aplicaciones, de modo que cada acción se perciba como parte del producto y nunca como un complemento agregado.
Esta expansión forma parte de una ola más amplia de clientes empresariales que implementan Workato para potenciar sus productos de IA agéntica. Con una plataforma de control y ejecución y la orquestación de IA como núcleo, Workato permite a empresas y fabricantes de dispositivos lanzar capacidades agénticas en cualquier conjunto de aplicaciones, con gobierno de nivel empresarial y sin reconstruir la infraestructura de integración desde cero.
“Lenovo Qira es nuestro compromiso con hacer que la IA sea personal. Es un motor de productividad integrado en cada dispositivo que utilizan nuestros clientes”, afirmó Dan Dery, vicepresidente de AI Ecosystem de Lenovo. “Con Workato, estamos ampliando Lenovo Qira con el control, la acción y la confianza necesarios para ofrecer experiencias fluidas entre herramientas y plataformas, sin pedirles a los usuarios que conecten todo por su cuenta”.
La experiencia de Lenovo Qira impulsada por Workato estará disponible para usuarios elegibles de Lenovo Qira en dispositivos compatibles a partir del 7 de agosto de 2026. Para conocer más sobre la plataforma de control y ejecución de Workato y sus capacidades de Enterprise MCP, visite Workato.com.