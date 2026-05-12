¿Vuelve el auto de Mafalda? Apuestan a revivir un clásico, ahora en versión eléctrica

2021_Citroen_Ami El Citroën Ami fue el primer experimento moderno de la marca para recuperar el espíritu de sus autos urbanos y populares en versión eléctrica.

El propio CEO de la marca, Xavier Chardon, dejó abierta la puerta al proyecto meses atrás al afirmar que “el 2CV podría ser el coche pequeño eléctrico que quiere la Unión Europea”. Más recientemente, el director de diseño de la compañía, Pierre Leclercq, aseguró que el desafío pasa por conservar la esencia del modelo original.

Según las versiones que circulan en Europa, el futuro 2CV utilizaría la plataforma STLA Smart de Stellantis, la misma arquitectura que hoy emplea el Citroën ë-C3. Tendría un motor de menos de 100 CV y una batería LFP de aproximadamente 25 kWh, suficiente para ofrecer una autonomía urbana cercana a los 250 o 280 kilómetros.

Además, el precio sería una de las claves del proyecto. Citroën buscaría posicionarlo cerca de los 15.000 euros para competir directamente con los autos eléctricos chinos de bajo costo y con rivales como el Renault Twingo E-Tech.

720 (8) El Renault Twingo E-Tech será uno de los principales rivales del futuro Citroën 2CV eléctrico en el mercado europeo de autos accesibles.

Del 2CV al 3CV: la historia del clásico que conquistó las calles argentinas

En Argentina, el Citroën 3CV terminó siendo incluso más famoso que el 2CV original. Conocido popularmente como “la rana”, el modelo quedó asociado a generaciones enteras de jóvenes, grupos de amigos y familias que encontraron en ese pequeño auto un vehículo económico, divertido y diferente a todo lo demás. Si hasta fue el auto del papá de Mafalfa.

El auto de Mafalda En la historieta de Quino, el Citroën era todo un símbolo de progreso para la pujante clase media argentina.

La historia comenzó en Francia, cuando André Citroën creó un vehículo pensado para ser simple, barato y resistente. El 2CV nació oficialmente en 1948 con un motor bicilíndrico refrigerado por aire, un consumo bajísimo y una suspensión extremadamente blanda que le permitía circular por caminos rurales sin problemas.

A la Argentina llegó durante los años ‘60 y rápidamente se convirtió en un auto popular. Tenía soluciones mecánicas llamativas para la época, como limpiaparabrisas mecánico y un sistema de arranque accionado desde el interior mediante un cable.

El gran salto llegó en 1967, cuando Citroën comenzó a fabricar en Barracas el 3CV nacional. Esa versión incorporó un motor de 602 cc y 28 CV, además de mejoras mecánicas y estéticas que lo hicieron todavía más exitoso.

Captura de pantalla 2026-05-12 110629 De izquierda a derecha: el clásico Citroën 2CV francés, el popular 3CV nacional y una variante furgón producida en Europa.

Con el tiempo aparecieron otras variantes como el Ami 8, los furgones y el Mehari, mientras que el 3CV evolucionó con nuevos faros, cambios en la suspensión y versiones más refinadas como el 3CV Prestige.

La producción nacional terminó a fines de los años ‘70, aunque el legado del modelo nunca desapareció. A nivel mundial, el 2CV se fabricó hasta 1990 y vendió casi cuatro millones de unidades. Todavía hoy muchos ejemplares siguen circulando por las calles argentinas y mantienen intacto su lugar como uno de los autos más queridos y recordados de la historia automotriz.