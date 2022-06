¿Edith Hermida está realmente separada?

En cuanto a las relaciones sexuales, Edith explicó que todo el 2007 lo pasó sin tener sexo y cree que el 2008 también, lo cual le permitió darse cuenta de que puede estar “sin tener sexo, (porque) no es tan importante".

Las confesiones de Hermida fueron después de que contara su experiencia en una cita a ciegas a la cual asistió porque estaba atravesando “una época de sequía tremenda”.

"Me contó (la cita) toda su vida sexual y tomé, tomé, tomé (...) El habló toda la noche, yo me quedé callada y le dije 'y ahora me voy, y llévame a mi casa' re violenta estuve. No pasó nada. Ni beso, nada", sentenció la locutora al contar su frustrada cita a ciegas.

El estado actual de su relación

La panelista confesó en varias ocasiones que la “estaba remando” junto con su marido para poder atravesar la crisis en la que se encuentran. Sin embargo, la relación para estar más cerca de su fin que de un nuevo inicio.

Edith.jpg Edith Hermida no esta atravesando un buen presente con su pareja y considera que convive con su ex sin que sea su ex.

Fueron 18 años los que estuvieron juntos, pero ya hace un tiempo Edith no realiza más viajes con su marido, sino que se va sola de vacaciones o con su mamá, hermana o su hija.

Consultada por Andy sobre el presente de su relación, Edith Hermida respondió: "Es dudosa. Me voy de vacaciones sola. Convivo con mi ex pero no es mi ex. Dormimos en habitaciones separadas", lo que indica que la relación está llegando a su fin ya que no comparten muchas cosas juntos.