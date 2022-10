Gran Hermano 2022, ya se palpita en Telefe

La casa mas famosa de la televisión reabrirá sus puertas con grandes novedades, un enorme despliegue de producción y para no perderse ningún detalle de lo que ocurra habrá 65 cámaras y 87 micrófonos que registrarán lo que pase en los más de 2000 m2 , en un extenso jardín con pileta y sauna.

Gran Hermano 2022 contará con nuevos desafíos para los participantes como la prueba de líder, que se jugará de forma individual y consagrará a un participante con inmunidad por semana. Se podrá seguir las 24hs en vivo y enterarse de todos los detalles a través de Pluto TV, la plataforma de streaming de Paramount.

Jorge Rial elogió a Santiago del Moro

El periodista Jorge Rial contó que Santiago del Moro lo llamó para consultarle sobre su experiencia en el reality y pedirle consejo para este nuevo desafió que comenzara en los próximos días.

En una charla con una seguidora de Instagram expresó: "Quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo 'Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano'" y agregó: "Lo agradezco mucho, fue para que le dé algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito".

Para terminar, Rial analizó la llegada de del Moro: "Es otra generación, otra época, otro estilo y Santiago ocupa ese lugar perfecto, Gran Hermano necesita otro estilo que no es el mío, en su momento sí lo necesitó y anduvo bien".