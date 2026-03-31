Volvió Pergolini: qué rating hizo en su vuelta

Embed - ¡Con todo! Así volvió Otro día perdido con Mario Pergolini y compañía a la pantalla de eltrece

La charla "mano a mano" con Luisana Lopilato fue uno de los puntos altos de la noche, por encima de los 6 puntos y alcanzó un pico de 6,8. Entre otros temas, la actriz habló de su vida familiar y sorprendió al contar que no deja ver Rebelde Way a sus hijos.

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También hubo espacio para el humor con segmentos creados con IA y participaciones del equipo, que se mantiene como uno de los pilares del programa.

Sin embargo, el ciclo enfrentó una competencia consolidada. Del otro lado, Gran Hermano lideró ampliamente la franja con un pico de 13,5 puntos durante una gala de eliminación.