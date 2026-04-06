Marcela Tauro presentó a su nuevo novio: quién es y a qué se dedica

QUIÉN ES EL NUEVO NOVIO DE TAURO

Marcela está transitando los primeros meses de una relación amorosa con Leopoldo “Polo” Arancibia. La comunicadora lo describió como un hombre “muy caballero”, amable y con una personalidad más bien reservada. Incluso, quienes ya tuvieron contacto con él dentro de su círculo laboral coincidieron en esa percepción: un hombre respetuoso, algo tímido y poco interesado en la exposición.

En los últimos tiempos, Tauro y Arancibia compartieron un viaje a Mendoza, en donde participaron de la Fiesta de la Vendimia, y muchos creyeron que él era su guardaespaldas por su contextura física. Y, más recientemente, el cumpleaños de ella, en donde celebraron en un encuentro íntimo que incluyó al hijo de ella, Juan Cruz.