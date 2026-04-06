Marcela Tauro presentó a su nuevo novio: quién es y a qué se dedica

La conductora de Infama está en pareja hace casi cuatro meses. Y ahora, lo presentó en "sociedad" en la tevé.
Después de tres años de soltería, Marcela Tauro se animó a volver a apostar al amor. A mediados de enero, conoció a un apuesto caballero que le devolvió las ganas de apostar a una relación. Ya compartieron juntos varios eventos importantes y ahora la conductora, lo blanqueó oficialmente en tevé.
"El 18 de enero conocí a la persona con quien estoy saliendo. Me lo presentó mi amiga, Doris", comenzó a contar Marcela, al aire de Infama, su programa en América. "Lo conocí acá, en la puerta del canal. Yo tenia una reunión de trabajo, que no se hizo y terminé conociendo a alguien...", recordó.
"Como no tengo nada que ocultar y estoy sola hace tres años, me pasó a buscar. Obviamente, mi hijo y mi familia saben, que es lo que me importa. Los chicos lo conocen, en la radio hemos hablado y jugado, pero nunca dijimos quién era porque él no es del medio", explicó, la conductora. "Me sentí un poco presionada a blanquear la relación".
"Me hago cargo. Yo fui al Colón con él, me respetaron porque hace solo dos meses que lo estoy conociendo. No es empresario automotriz como dijo. Después, él me llamó para decirme que había salido con otras famosas y yo le dije que me cuente", dijo Tauro, al referirse a los dichos del periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que la nueva pareja de la periodista se dedica al rubro automovilístico. "Por suerte, él me cuenta todo y yo le cuento todo. Me dijo que no salió con nadie".
Marcela está transitando los primeros meses de una relación amorosa con Leopoldo “Polo” Arancibia. La comunicadora lo describió como un hombre “muy caballero”, amable y con una personalidad más bien reservada. Incluso, quienes ya tuvieron contacto con él dentro de su círculo laboral coincidieron en esa percepción: un hombre respetuoso, algo tímido y poco interesado en la exposición.
En los últimos tiempos, Tauro y Arancibia compartieron un viaje a Mendoza, en donde participaron de la Fiesta de la Vendimia, y muchos creyeron que él era su guardaespaldas por su contextura física. Y, más recientemente, el cumpleaños de ella, en donde celebraron en un encuentro íntimo que incluyó al hijo de ella, Juan Cruz.
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