Torneo Apertura 2026: Independiente busca recuperarse ante Gimnasia (M), en Mendoza

Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Independiente se enfrentan por la séptima fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, con el Rojo obligado a dejar atrás su primera derrota en el certamen.
Este martes desde las 22.00, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, Independiente visitará al Lobo mendocino en busca de, al menos, tres de los seis puntos que fue a buscar a Cuyo. El encuentro se podrá ver en vivo por TNT Sports Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Felipe Viola estará a cargo del VAR.
El equipo de Avellaneda llega golpeado tras perder el invicto frente a Independiente Rivadavia por 3-2, en un partido cambiante en el que tuvo situaciones para ganarlo, pero terminó pagando caro sus errores. Ahora intentará recomponerse en un escenario históricamente exigente.
Del otro lado estará Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que atraviesa un presente complejo y necesita hacerse fuerte en casa para cortar la racha negativa y sumar puntos clave en su pelea por la permanencia.
El conjunto mendocino viene de dos derrotas consecutivas: 2-1 ante Talleres en Córdoba y 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata como local. Tras un inicio prometedor en 2026, perdió regularidad y hoy su principal objetivo es sostenerse en la categoría.
Las lesiones y la imposibilidad de repetir un mismo once titular complicaron el funcionamiento del equipo, que buscará reencontrarse con la solidez en el Víctor Legrotaglie.
El Rojo había iniciado el Apertura con tres empates consecutivos ante Estudiantes de La Plata, Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield, y luego logró dos triunfos que entusiasmaron a su gente: 1-0 frente a Platense en Vicente López y 2-0 ante Lanús en Avellaneda.
Sin embargo, en su última presentación sufrió un duro golpe al caer 3-2 ante Independiente Rivadavia en Mendoza. El equipo mostró pasajes de buen juego, pero quedó expuesto defensivamente y perdió el invicto.
En la antesala del encuentro, el club presentó al extremo chileno Maximiliano Gutiérrez, quien llega a préstamo por un año desde Huachipato, sin cargo y con obligación de compra de dos millones de dólares por el 50% del pase en enero de 2027. La incorporación busca aportar desequilibrio en ataque y ampliar las variantes ofensivas.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza: César Rigamonti; Franco Saavedra, Diego Mondino, Imanol González, Luciano Paredes; Julián Ceballos, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni, Agustín Módica.
DT: Ariel Broggi.
Independiente: a confirmar.
DT: Gustavo Quinteros.
comentar