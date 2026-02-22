Torneo Apertura: San Lorenzo venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y se acomodó en la Zona A

El equipo dirigido por Damián Ayude golpeó desde el inicio con una contra precisa de siete pases en apenas 18 segundos que culminó con el tanto de Vietto, el primero del ex-Racing con la camiseta azulgrana y el más rápido del campeonato. Tras el impacto inicial, el Ciclón buscó ampliar la diferencia con Cuello como principal referencia ofensiva, pero con el correr de los minutos el trámite se equilibró.

En el complemento, el conjunto cordobés adelantó sus líneas y se adueñó de la posesión. Orlando Gill se convirtió en figura al intervenir en varias oportunidades ante los intentos de Tomás González y los centros que cayeron sobre el área local. San Lorenzo resistió el envión y apostó a las transiciones rápidas para lastimar de contra.

El resumen de San Lorenzo 2-0 Estudiantes de Río Cuarto

El cierre fue caliente, con varias amonestaciones y cambios para sostener el resultado. Finalmente, a falta de seis minutos, el propio Cuello coronó su actuación con una gran acción individual para el 2-0 definitivo, en un triunfo que le permite al Ciclón recuperarse tras el empate ante Unión y la derrota en el clásico frente a Huracán. Con 10 puntos, quedó 4º en la Zona A y a dos unidades del líder, mientras que Estudiantes de Río Cuarto sigue último en la Zona B con apenas un punto.