Torneo Apertura 2026: San Lorenzo busca otro golpe ante Instituto, en el Nuevo Gasómetro

Este martes desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, San Lorenzo recibe a Instituto por una nueva jornada del certamen. El encuentro se podrá ver en vivo por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Andrés Merlos, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

El conjunto azulgrana afronta una situación particular: la reprogramación de la sexta fecha lo obligó a disputar dos partidos en apenas 48 horas y ambos como local ante equipos cordobeses. Tras el 2-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto, el equipo buscará completar el pleno en casa ante su gente.

Del otro lado estará la Gloria, que llega en alza desde la asunción de Diego Flores y quiere dar el golpe en el Bajo Flores para consolidar su recuperación en la Zona A.

Cómo llega San Lorenzo

El equipo dirigido por Damián Ayude volvió al triunfo luego de dos fechas sin victorias, en las que había caído en el clásico ante Huracán y empatado frente a Unión. El éxito ante Estudiantes (RC) trajo alivio futbolístico, aunque dejó como saldo el desgaste físico por la seguidilla.

b047847b-a916-49b9-9cb3-fc292f729065 San Lorenzo busca completar seis puntos en 48 horas tras el triunfo ante Estudiantes (RC) y hacerse fuerte en el Nuevo Gasómetro.

La principal incógnita pasa por la recuperación de los titulares, teniendo en cuenta la exigencia del calendario. Luciano Vietto, que convirtió en el último partido, aparece como una de las piezas determinantes en ofensiva.

Además del desafío deportivo, el club atraviesa días movidos en lo institucional, luego de que Sebastián Blanco y Cristian Tarragona intimaran a la dirigencia por cuestiones salariales.

Cómo llega Instituto

Instituto arriba con confianza. Desde la llegada de Diego Flores en reemplazo de Daniel Oldrá, el equipo sumó seis puntos sobre seis posibles, con triunfos 2-0 ante Central Córdoba y 2-1 frente a Atlético Tucumán, ambos en Córdoba.

1010x567_instituto-atletico-tucuman-543726-211555 Instituto llega con puntaje ideal desde la asunción de Diego Flores y quiere sumar por primera vez como visitante en el Apertura.

La deuda pendiente es fuera de casa: todavía no logró sumar como visitante en el campeonato y buscará romper esa racha en el Nuevo Gasómetro. Estos resultados lo posicionaron expectante en la Zona A y fortalecieron la confianza de un plantel que apuesta a sostener la intensidad y el orden táctico que mostró en las últimas presentaciones.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Johan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Agustín Ladstatter, Luciano Vietto, Gregorio Rodríguez; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.

Instituto: a confirmar.

DT: Diego Flores.