Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: hasta cuándo rige la promoción

Como para de la celebración por su 75° aniversario, la empresa ofrece un fuerte descuento para los vuelos nacionales e internacionales.

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción que ofrece un descuento del 25% para vuelos nacionales e internacionales, a propósito de cumplirse el 75° aniversario de la creación de la empresa.

La iniciativa estará vigente para compras realizadas hasta el domingo 14 de diciembre, y contempla diferentes períodos de viaje según el destino, lo que amplía las opciones para los pasajeros y facilita la planificación anticipada.

Entre los beneficios destacados, la compañía informó que para vuelos dentro de Argentina, los usuarios podrán aprovechar la promoción para viajar entre el primero de marzo y el 15 de junio de 2026.

Mientras que se permitirá abonar estos pasajes en 6 cuotas sin interés con todos los bancos, una facilidad que, según la empresa, busca hacer más accesible el turismo interno y estimular la conectividad regional.

Los destinos internacionales

En cuanto a los destinos internacionales, la promoción mantiene el 25% de descuento para la red regional, aplicable a viajes programados entre el primero de marzo y el quince de junio de 2026.

Para los vuelos el Caribe, el beneficio estará disponible para vuelos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026. En el caso de Miami, la oferta se extiende a pasajes con fechas de viaje comprendidas entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.

Los interesados podrán adquirir los boletos a través del sitio web oficial de la aerolínea, el call center, sucursales y agencias de viaje tanto en Argentina como en el exterior.

Aerolíneas Argentina vuela a 37 destinos dentro del país y a 22 destinos internacionales, y recientemente anunció el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, incorporando 18 nuevos aviones a su flota a través de la figura de leasing.

