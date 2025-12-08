Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25%: hasta cuándo rige la promoción

Como para de la celebración por su 75° aniversario, la empresa ofrece un fuerte descuento para los vuelos nacionales e internacionales.
Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción que ofrece un descuento del 25% para vuelos nacionales e internacionales, a propósito de cumplirse el 75° aniversario de la creación de la empresa.
La iniciativa estará vigente para compras realizadas hasta el domingo 14 de diciembre, y contempla diferentes períodos de viaje según el destino, lo que amplía las opciones para los pasajeros y facilita la planificación anticipada.
Entre los beneficios destacados, la compañía informó que para vuelos dentro de Argentina, los usuarios podrán aprovechar la promoción para viajar entre el primero de marzo y el 15 de junio de 2026.
Mientras que se permitirá abonar estos pasajes en 6 cuotas sin interés con todos los bancos, una facilidad que, según la empresa, busca hacer más accesible el turismo interno y estimular la conectividad regional.
En cuanto a los destinos internacionales, la promoción mantiene el 25% de descuento para la red regional, aplicable a viajes programados entre el primero de marzo y el quince de junio de 2026.
Para los vuelos el Caribe, el beneficio estará disponible para vuelos entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2026. En el caso de Miami, la oferta se extiende a pasajes con fechas de viaje comprendidas entre el 1 de marzo y el 20 de mayo de 2026.
Los interesados podrán adquirir los boletos a través del sitio web oficial de la aerolínea, el call center, sucursales y agencias de viaje tanto en Argentina como en el exterior.
Aerolíneas Argentina vuela a 37 destinos dentro del país y a 22 destinos internacionales, y recientemente anunció el lanzamiento de su primer plan de inversión financiado con fondos propios, incorporando 18 nuevos aviones a su flota a través de la figura de leasing.