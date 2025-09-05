Daniel Scioli convocó a todas las provincias para seguir impulsando el turismo interno

En ese ámbito, autoridades de turismo y representantes de todo el país definieron estrategias para impulsar el turismo durante el nuevo fin de semana largo de octubre, con acciones que incluyen promociones especiales que ya están ofreciendo las provincias, con descuentos en alojamiento y paquetes turísticos pensados para que los viajeros disfruten de las maravillas naturales, culturales e históricas de la Argentina.

"El turismo, para nosotros, marca nuestra identidad, nuestra idiosincracia y tiene un rol fundamental en la generación de puestos de trabajo. La diversidad de nuestra provincia en su geografía y sus productos regionales es fundamental para atraer turismo", Orregó puntualizó.

Sobre el corrimiento del feriado, Scioli dijo: “Tenemos el apoyo de todas las áreas del Gobierno nacional para impulsar el turismo. Los convoco para facilitar los viajes y que tengamos un gran impacto económico durante ese fin de semana largo. Que de este encuentro salgamos con un compromiso por ese feriado, con iniciativas y propuestas. El turismo está listo para seguir creciendo”.

El secretario también mencionó el logro de la diferenciación de la salida de dólares por turismo emisivo de otros consumos en el exterior, “un cálculo que permitió determinar que el ‘demonio del déficit del turismo’ es un 20,13 por ciento menos de lo que se creía”.

Además, subrayó el programa de acciones que viene realizando el Inprotur para promocionar los destinos argentinos en el exterior y detalló que hay rondas de negocios previstas en veinticinco países, “con toda la infraestructura de las embajadas y los consulados disponibles para encarar estas misiones comerciales”.

Programas de financiamiento bancario

En su alocución, Scioli anunció programas de financiamiento crediticio bancario para toda la cadena de valor del sector turístico, en rubros tales como transporte, hotelería, gastronomía, balnearios, alquiler de autos y productos regionales, cuya presentación en detalle será concretada en las próximas semanas.

Por su parte, Díaz Gilligan destacó la importancia del Foro Nacional de Turismo organizado en San Juan tras la asamblea del CFT y lo distinguió como un ámbito propicio para “reflexionar sobre el futuro del sector”, además de agradecer a Scioli por su tarea para lograr el corrimiento del feriado del 12 de octubre. “Vamos a tener mucho trabajo promocionando destinos y promoviendo el consumo interno ”, expresó.

En tanto, Romero agradeció a los integrantes del CFT “por confiar en San Juan para la realización de la asamblea” y Teruel dio cuenta de las acciones de promoción encaradas por la CAT en conjunto con la Secretaría y el Inprotur “para traer el turismo del mundo a la Argentina”.

Como parte de la agenda de esta asamblea, la jefa del Área de Promoción y Desarrollo de las Industrias Culturales y el Turismo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Marcela Cardillo, explicó las líneas de trabajo, planes de acción y programas de formación del organismo en pos de la promoción y consolidación del sector.

El temario incluyó la presentación sobre “Naturaleza hoy, experiencias para siempre” del presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, quien destacó los cuatro millones de visitantes anuales que reciben, y la exposición de la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, sobre la evolución del Pasaporte Nacional Sanmartiniano.

Plan de Marketing Turístico Norte Argentino

Autoridades del Ente Turismo Norte Argentino presentaron su Plan de Marketing Turístico para aumentar la visibilidad de la región y la llegada de turistas nacionales e internacionales. Mediante un trabajo articulado entre los sectores público y privado se busca posicionar circuitos innovadores.

El director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, presentó las acciones desarrolladas en el marco de la FIT y puso a disposición los espacios de la Subsecretaría de Turismo a las provincias. También anunció “Promover verano en Argentina”, programas de incentivos con el foco puesto en campañas de promoción destinadas a municipios con áreas de gestión turística.

Entre otros temas de interés, el área de Calidad Turística de la Subsecretaría de Turismo de la Nación entregó distinciones a 251 organizaciones turísticas públicas y privacidad de veintidós jurisdicciones, que cumplieron con los estándares establecidos por los distintos programas del Sistema Argentino de Calidad Turística - SACT 2024.

El director comercial de Flybondi, Federico Pastori, presentó “Un año conectando San Juan: crecimiento y oportunidades”, donde destacó el incremento del 50 por ciento de las frecuencias semanales a la provincia.

El orden del día también abarcó la exposición de la secretaria ejecutiva del Inprotur, Ana García Allievi, quien dio cuenta de las últimas acciones encaradas desde el Instituto y anunció los próximos workshops y ferias incentivando a las provincias a participar y promocionarse.