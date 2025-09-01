Ya es oficial el traslado del feriado del 12 de octubre y habrá fin de semana largo

Ante la nueva normativa, se dispuso que el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que cae en domingo, se mueva para que haya un nuevo fin de semana largo de tres días. Mirá el resto de los feriados para 2025.
El Gobierno decidió este lunes trasladar el feriado del 12 de octubre, por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, que caía en domingo al viernes 10 de octubre. Con la confirmación oficial, el próximo mes habrá un fin de semana largo de tres días. Se debe a que ahora los feriados trasladables que caigan en días de fin de semana podrán moverse
La medida se dio a conocer a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se explica que "se estima conveniente trasladar el feriado del día 12 de octubre al viernes 10 de octubre del presente año", como una "oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".
A través del Decreto 614/2025, el Gobierno nacional estableció que los feriados trasladables que caigan en día sábado o domingo podrán moverse al viernes anterior o al lunes posterior. La decisión final sobre si se efectúa el traslado y a qué día quedará en manos de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La medida busca resolver un "vacío legal" presente en la Ley N° 27.399 de Feriados y Fines de Semana Largos. Dicha ley especificaba cómo proceder si un feriado trasladable caía de martes a viernes, pero no contemplaba una regla para los fines de semana.
La norma, que lleva la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entró en vigencia de forma inmediata con su publicación.
• Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).
• Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
• Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).
Este lunes 1 de septiembre es feriado en la localidad bonaerense de Hilario Ascasubi, en el partido de Villarino, por su aniversario fundacional.
En este caso, se trata de feriado para empleados municipales y bancarios; mientras que es optativo para el resto de las actividades, quedando a elección de empleadores.