La secuencia continuó cuando un Ford Focus redujo la velocidad al encontrarse con el accidente y fue embestido desde atrás por un Toyota Corolla. A raíz del impacto, el Focus realizó varios trompos antes de quedar detenido en otro carril.

AHORA I Choque múltiple, vuelco y corte total en Panamericana, mano a provincia, a la altura de Boulogne. https://t.co/yfHf9k5djj pic.twitter.com/IOQnNUuA9E — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 22, 2026

Tras el siniestro, las autoridades dispusieron un corte total de la circulación desde la rotonda ubicada junto a un local de comidas rápidas. Los vehículos fueron desviados hacia la colectora a la altura de Capitán Juan de San Martín, en el kilómetro 21,5.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, que realizaron los peritajes correspondientes, y personal de Autopistas del Sol, encargado de retirar los vehículos y los restos que quedaron sobre la calzada. El operativo generó importantes demoras tanto en la autopista como en la colectora.

La autopista Panamericana, vale recordar, había sido ayer escenario de otro accidente, en el que murieron tres personas y dos sufrieron heridas. El choque ocurrió a la altura de Avenida Márquez (kilómetro 21), en el partido bonaerense de San Isidro.

La siniestro vial se produjo sobre el carril lento poco después de las 5, en sentido a la Provincia. Allí, un Volkswagen Vento impactó contra la parte trasera de un colectivo de la línea 21 y un Volkswagen Suran quedó involucrado como consecuencia de la colisión.

El VW Vento se prendió fuego por completo y sus tres ocupantes fallecieron en el interior. De acuerdo con el informe oficial, una ambulancia del servicio de emergencias acudió al lugar y el médico a cargo constató los fallecimientos.