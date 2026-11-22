Ocurrió en sentido a la Provincia, a la altura de Boulogne, y provocó el corte total de los carriles. Ayer, tres personas habían muerto y dos sufrido heridas en un accidente en el distrito de San Isidro.
Un choque en cadena entre cuatro vehículos provocó este domingo por la madruga el corte total de los carriles de la autopista Panamericana, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 4, a la altura del kilómetro 22,7, en Boulogne, cerca de La Horqueta, en el partido de San Isidro.
El accidente dejó cuatro heridos que debieron ser trasladados al Hospital de San Isidro, aunque no se registraron víctimas fatales.
La violencia del impacto quedó reflejada en los daños que sufrieron los vehículos. Uno de los más afectados fue un Volkswagen Tera, cuyo techo terminó completamente destruido. Los otros tres autos también sufrieron importantes destrozos y tuvieron que ser retirados de la autopista mediante grúas.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el Volkswagen Tera impactó contra una Peugeot Partner por motivos que todavía son materia de investigación. Como consecuencia del choque, ambos vehículos volcaron: la camioneta quedó sobre la colectora, mientras que el automóvil terminó sobre uno de los carriles de la autopista.
La secuencia continuó cuando un Ford Focus redujo la velocidad al encontrarse con el accidente y fue embestido desde atrás por un Toyota Corolla. A raíz del impacto, el Focus realizó varios trompos antes de quedar detenido en otro carril.
Tras el siniestro, las autoridades dispusieron un corte total de la circulación desde la rotonda ubicada junto a un local de comidas rápidas. Los vehículos fueron desviados hacia la colectora a la altura de Capitán Juan de San Martín, en el kilómetro 21,5.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, que realizaron los peritajes correspondientes, y personal de Autopistas del Sol, encargado de retirar los vehículos y los restos que quedaron sobre la calzada. El operativo generó importantes demoras tanto en la autopista como en la colectora.
La autopista Panamericana, vale recordar, había sido ayer escenario de otro accidente, en el que murieron tres personas y dos sufrieron heridas. El choque ocurrió a la altura de Avenida Márquez (kilómetro 21), en el partido bonaerense de San Isidro.
La siniestro vial se produjo sobre el carril lento poco después de las 5, en sentido a la Provincia. Allí, un Volkswagen Vento impactó contra la parte trasera de un colectivo de la línea 21 y un Volkswagen Suran quedó involucrado como consecuencia de la colisión.
El VW Vento se prendió fuego por completo y sus tres ocupantes fallecieron en el interior. De acuerdo con el informe oficial, una ambulancia del servicio de emergencias acudió al lugar y el médico a cargo constató los fallecimientos.
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