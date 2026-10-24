Hasta el 25 de octubre de 2026 se puede visitar el salón de motorhomes, casas rodantes y vida al aire libre más grande de Argentina. Los amantes de este modo de vida pueden conocer la innovación de la industria.

El salón más grande de Argentina dedicado a los motorhomes, casas rodantes, trailers y el turismo itinerante, Expo Rodantear 2026 podrá visitarse hasta este domingo 25, en la localidad bonaerense de Tigre.

Organizado por AutocampingTV y bajo la dirección de su fundador, Marcelo Pistorio, el evento se lleva a cabo en el predio ubicado en Perú y Pedro Guareschi (Tigre), con el lema “Donde comienza la aventura”.

Durante cuatro días, la comunidad rodantera se reúne para vivir esta experiencia y celebrar la libertad de viajar, descubrir lo nuevo y planificar la próxima aventura. Una experiencia que, una vez que la vivís, no querés perderte nunca más. ´

Pero desde hace cinco años se creó una comunidad rodante que agrupa a todos aquellos apasionados por esa forma de viajar. “Queríamos crear un espacio para los que amamos viajar, donde estén la mejores empresas del rubro, lo último en tecnología y que cada charla, cada encuentro y cada bocinazo nos recordara que somos muchos los apasionados por esta forma de vida”, explica el organizador.

Expo Rodantear es una propuesta nacional con proyección internacional que ha recibido visitantes de España, Alemania, Italia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, entre otros países que "buscan recorrer la Argentina a través de esta forma de vida. El perfil del público es familiar y solidario, ya que la comunidad rodantera es ambientalista, respetuosa, colaborativa y por ávida de conocer culturas y lugares", señalan los organizadores del evento.

La exposición incorpora destinos turísticos, servicios y espacios preparados para recibir motorhomes y casas rodantes.

Los números de la edición 2025

Los organizadores de la muestra informaron que en esta edición -sin contabilizar el domingo-, se alcanzaron los siguientes logros:

  • +19.000 visitantes
  • 20 charlas con viajeros y expertos
  • 600 m² de exposición
  • +30.000 visualizaciones del streaming de AutocampingTV

La convocatoria reflejó también el crecimiento de Expo Rodantear: de más de 12.000 asistentes en 2024 pasó a superar los 19.000 en 2025, lo que representa un incremento de casi el 60% en apenas un año y consolida a la exposición como el principal punto de encuentro de la comunidad y la industria rodantera en Argentina.

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