Pero desde hace cinco años se creó una comunidad rodante que agrupa a todos aquellos apasionados por esa forma de viajar. “Queríamos crear un espacio para los que amamos viajar, donde estén la mejores empresas del rubro, lo último en tecnología y que cada charla, cada encuentro y cada bocinazo nos recordara que somos muchos los apasionados por esta forma de vida”, explica el organizador.

Expo Rodantear es una propuesta nacional con proyección internacional que ha recibido visitantes de España, Alemania, Italia, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, entre otros países que "buscan recorrer la Argentina a través de esta forma de vida. El perfil del público es familiar y solidario, ya que la comunidad rodantera es ambientalista, respetuosa, colaborativa y por ávida de conocer culturas y lugares", señalan los organizadores del evento.

La exposición incorpora destinos turísticos, servicios y espacios preparados para recibir motorhomes y casas rodantes.

Los números de la edición 2025

Los organizadores de la muestra informaron que en esta edición -sin contabilizar el domingo-, se alcanzaron los siguientes logros:

+19.000 visitantes

20 charlas con viajeros y expertos

con viajeros y expertos 600 m² de exposición

de exposición +30.000 visualizaciones del streaming de AutocampingTV

La convocatoria reflejó también el crecimiento de Expo Rodantear: de más de 12.000 asistentes en 2024 pasó a superar los 19.000 en 2025, lo que representa un incremento de casi el 60% en apenas un año y consolida a la exposición como el principal punto de encuentro de la comunidad y la industria rodantera en Argentina.