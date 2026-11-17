La imputada permaneció retenida durante tres meses en Brasil y fue monitoreada con una tobillera electrónica por disposición de las autoridades.

De acuerdo al fallo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) brasileño denegó por "inadmisible" el Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) al basarse en los siguientes argumentos:

-"Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 14.532/2023, la injuria racial fue trasladada a la Ley de Racismo, convirtiéndose en un delito imprescriptible e inafianzable".

-"La gravedad concreta de las injurias raciales resulta explícitamente repulsiva: la acusada llegó a imitar gestos de primates para humillar deliberadamente a las víctimas. La propia defensa admite que la conducta de la acusada fue socialmente inadecuada", se lee en el escrito.