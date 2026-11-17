El planteo había sido presentado la semana pasada ante la Fiscalía. Buscaba resolver la situación procesal de la abogada argentina, acusada realizar gestos racistas a tres mozos en un bar de Río de Janeiro.
La Justicia de Brasil rechazó este martes la realización de un juicio abreviado en el marco del caso que investiga a Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas a tres mozos en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro.
Según confirmó el abogado Sebastián Robles, representante legal de la acusada, se trata de un planteo presentado la semana pasada ante la Fiscalía con el objetivo de concluir la situación procesal, pero fue desestimado.
El letrado minimizó el fallo y se mostró cauto respecto al futuro de la investigación: "Sólo fue una no aceptación de juicio abreviado. El proceso está en el mismo lugar donde lo dejamos en marzo. Estamos esperando la resolución definitiva".
La santiagueña había pagado una fianza de 18.500 dólares en abril para regresar a la Argentina y continuar sujeta a derecho, mientras aguarda el veredicto del Poder Judicial del país vecino.
La imputada permaneció retenida durante tres meses en Brasil y fue monitoreada con una tobillera electrónica por disposición de las autoridades.
De acuerdo al fallo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) brasileño denegó por "inadmisible" el Acuerdo de No Persecución Penal (ANPP) al basarse en los siguientes argumentos:
-"Con la entrada en vigencia de la Ley N.º 14.532/2023, la injuria racial fue trasladada a la Ley de Racismo, convirtiéndose en un delito imprescriptible e inafianzable".
-"La gravedad concreta de las injurias raciales resulta explícitamente repulsiva: la acusada llegó a imitar gestos de primates para humillar deliberadamente a las víctimas. La propia defensa admite que la conducta de la acusada fue socialmente inadecuada", se lee en el escrito.