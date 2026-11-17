Uno de los encuentros más parejos de la jornada se disputó en Santiago, donde Colombia y Chile empataron 0-0 en el último compromiso de ambos seleccionados en el año. El partido tuvo mucha fricción y dejó dos preocupaciones para Néstor Lorenzo, ya que Dávinson Sánchez debió ser reemplazado a los 23 minutos por una molestia física y Gustavo Puerta sufrió un fuerte golpe en la pierna izquierda que obligó a retirarlo en camilla y trasladarlo en ambulancia. La oportunidad más clara para Colombia llegó mediante un penal ejecutado por Luis Suárez, pero el arquero Lawrence Vigouroux consiguió detener el remate y mantener el cero en su arco.

Colombia y Chile igualaron en un partido con más lesionados que goles.

Ecuador también terminó el 2026 con una sonrisa después de vencer 2-0 a Bolivia en el Estadio Monumental. El seleccionado de Marcelo Gallardo fue superior durante la primera mitad y encontró la ventaja a través de John Mercado, quien aprovechó un tiro de esquina y un pivoteo de Willian Pacho para marcar su primer gol con la Tri.

Sobre el cierre de esa etapa, el propio Mercado participó en la segunda conquista al asistir a Jordy Caicedo, que definió de primera para ampliar la diferencia. Bolivia tuvo una oportunidad para descontar mediante un remate de Héctor Cuéllar que terminó contra el poste.

Además de estos cuatro encuentros, Paraguay cerró su gira asiática con una victoria por 2-1 frente a Japón en Singapur y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, mientras que Venezuela cayó 2-0 ante Rusia y extendió a cinco su racha de partidos sin ganar. De esta manera, los seleccionados sudamericanos completaron sus últimas presentaciones de 2026 y comenzarán a preparar el calendario del próximo año, con la mira puesta en las fechas FIFA de marzo y junio, aún a la espera de que se confirme como y cuándo se disputarán las Eliminatorias para el Mundial 2030.