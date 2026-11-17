La Canarinha vapuleó 7 a 0 a Singapur y la Celeste aplastó 5 a 0 a República Dominicana en sus cierres de año. Además, Ecuador, Paraguay, Colombia, Chile y Venezuela tuvieron su último encuentro.
Las selecciones sudamericanas cerraron su 2026 con una nueva jornada de amistosos internacionales por la fecha FIFA de noviembre. Brasil protagonizó una de las mayores goleadas al aplastar 7-0 a Singapur, mientras que Uruguay también tuvo una actuación contundente y derrotó 5-0 a República Dominicana. Por su parte, Ecuador venció 2-0 a Bolivia y Colombia igualó sin goles con Chile en Santiago, en un duelo que tuvo lesiones de dos futbolistas colombianos.
La Canarinha tuvo una noche perfecta en Singapur y se impuso con un contundente 7-0, con Vinícius Jr como principal figura. El delantero del Real Madrid convirtió un hat-trick en apenas 20 minutos y encaminó rápidamente la victoria brasileña, que también contó con los tantos de Endrick, Estevao y Rayan, además de un gol en contra de Raoul bin Suhaimi.
El equipo sudamericano se recuperó así de la derrota 3-2 frente a Japón y cerró el año con una actuación convincente, pese a las ausencias de Raphinha y Carlo Ancelotti, suspendidos tras las expulsiones del encuentro anterior. El asistente Paul Clement estuvo al frente del equipo.
Uruguay, por su parte, goleó 5-0 a República Dominicana en Maldonado y cerró una fecha FIFA perfecta luego de su victoria contra Argentina en la Bombonera. La Celeste abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo mediante Rodrigo Aguirre, después de una jugada de pelota parada, y amplió la diferencia en el complemento con los tantos de Federico Viñas y Nicolás De La Cruz, de penal. Con el partido encaminado, Federico Valverde convirtió el cuarto a los 83' y Bruno Damiani, en su debut con el seleccionado, puso cifras definitivas a los 93 minutos.
Uno de los encuentros más parejos de la jornada se disputó en Santiago, donde Colombia y Chile empataron 0-0 en el último compromiso de ambos seleccionados en el año. El partido tuvo mucha fricción y dejó dos preocupaciones para Néstor Lorenzo, ya que Dávinson Sánchez debió ser reemplazado a los 23 minutos por una molestia física y Gustavo Puerta sufrió un fuerte golpe en la pierna izquierda que obligó a retirarlo en camilla y trasladarlo en ambulancia. La oportunidad más clara para Colombia llegó mediante un penal ejecutado por Luis Suárez, pero el arquero Lawrence Vigouroux consiguió detener el remate y mantener el cero en su arco.
Ecuador también terminó el 2026 con una sonrisa después de vencer 2-0 a Bolivia en el Estadio Monumental. El seleccionado de Marcelo Gallardo fue superior durante la primera mitad y encontró la ventaja a través de John Mercado, quien aprovechó un tiro de esquina y un pivoteo de Willian Pacho para marcar su primer gol con la Tri.
Sobre el cierre de esa etapa, el propio Mercado participó en la segunda conquista al asistir a Jordy Caicedo, que definió de primera para ampliar la diferencia. Bolivia tuvo una oportunidad para descontar mediante un remate de Héctor Cuéllar que terminó contra el poste.
Además de estos cuatro encuentros, Paraguay cerró su gira asiática con una victoria por 2-1 frente a Japón en Singapur y alcanzó su cuarto triunfo consecutivo, mientras que Venezuela cayó 2-0 ante Rusia y extendió a cinco su racha de partidos sin ganar. De esta manera, los seleccionados sudamericanos completaron sus últimas presentaciones de 2026 y comenzarán a preparar el calendario del próximo año, con la mira puesta en las fechas FIFA de marzo y junio, aún a la espera de que se confirme como y cuándo se disputarán las Eliminatorias para el Mundial 2030.
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