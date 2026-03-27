Pullaro y Scioli encabezaron la primera asamblea del año del Consejo Federal de Turismo

"El turismo tiene las soluciones"

Para finalizar, Scioli sostuvo: “El turismo tiene las soluciones a los problemas, crea empleo, inspira a los jóvenes. Sabemos cómo se moviliza la economía regional. Donde llega el turismo hay trabajo, donde llegan turistas hay divisas, por eso es clave el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado”.

Por su parte, Pullaro agradeció confirmó: “Siempre tuvimos el apoyo cuando Santa Fe no tenía diseño turístico, y el acompañamiento de Nación nos permitió ser una provincia que apuesta y empuja permanentemente al turismo para que sea un motor más de la economía de Argentina”.

“Provincia Invencible de Santa Fe es el lema que lleva nuestra bandera y con la disminución de las estadísticas de violencia y delito es posible que hoy vuelvan eventos a esta ciudad que nos marcan el camino que estamos llevando adelante. Estamos listos para mostrar al mundo lo que representan nuestros humedales, los ríos, las lagunas y las posibilidades de invertir en el turismo”, concluyó.

Valentín Díaz Gilligan realizó el cierre de su gestión al frente de la Asamblea y el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (In.Fue.Tur), Dante “Willy” Querciali, asumió la presidencia del CFT hasta el 2027, por votación unánime de los representantes de todas las provincias. También se ratificaron los vicepresidentes colegiados.