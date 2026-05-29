Scioli lanzó la candidatura de Argentina para ser sede mundial de los Best Tourism Villages

“Tenemos el gran objetivo de conseguir que el Programa, que moviliza 600 pueblos del mundo en la final, se haga en nuestro país”, sostuvo Scioli ante los representantes provinciales y empresarios del sector.

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Argentina, país valioso y seguro

El secretario también aprovechó la ocasión para destacar lo que consideró una recuperación del turismo receptivo en la Argentina. “Dijimos que queríamos darlo vuelta entre todos y lo dimos vuelta”, afirmó al hacer referencia a la situación del sector y al objetivo oficial de incrementar el ingreso de visitantes extranjeros.

En ese sentido, aseguró que “de Argentina ya nadie dice que es un país caro, es un país valioso, seguro y de calidad”, y remarcó que los indicadores muestran una mejora en el turismo internacional. Según detalló, en abril el turismo emisivo cayó un 13,2%, mientras que el receptivo creció un 10,6%.

Uno de los puntos destacados por Scioli fue el crecimiento del mercado chino. El funcionario aseguró que la llegada de turistas provenientes de ese país aumentó un 47% en apenas dos meses, luego de implementar medidas orientadas a facilitar y mejorar la experiencia de esos visitantes.

Además, señaló que la aerolínea China Eastern confirmó una cuarta frecuencia semanal hacia la Argentina, lo que —según indicó— abre “extraordinarias oportunidades” para el desarrollo turístico y comercial.

Ocho destinos seleccionados

Durante el encuentro también se presentó oficialmente a los ocho destinos argentinos seleccionados para competir en la edición 2026 de Best Tourism Villages, iniciativa impulsada por ONU Turismo para distinguir a pueblos que promueven el turismo sostenible, la preservación cultural y el desarrollo regional.

Las localidades elegidas fueron Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Puerto Pirámides (Chubut), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

La selección fue realizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Turismo luego de evaluar 56 postulaciones provenientes de 19 provincias.

Otro de los ejes centrales de la jornada estuvo vinculado al turismo estudiantil. Scioli destacó que el sector moviliza alrededor de 450 mil jóvenes por año y adelantó que se ampliarán las posibilidades de financiamiento mediante nuevas líneas de crédito destinadas a viajes de egresados.

“Los jóvenes tienen esa fuerza motivadora; cuando viven esa experiencia después lo transmiten a sus amigos y a sus familias. Eso tiene un efecto multiplicador”, señaló.

Precisamente, representantes del Banco Nación anunciaron durante la Asamblea una nueva línea de crédito específica para el segmento de turismo estudiantil, que comenzará a estar disponible en todas las sucursales del país a partir de la próxima semana.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, remarcó por su parte la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para potenciar el turismo regional. “Mendoza es una provincia de puertas abiertas para todos y para los eventos turísticos que nos visitan”, expresó.

En tanto, el flamante presidente del CFT, Dante Querciali, sostuvo que el encuentro representó “el lugar ideal para hablar de federalismo” con foco en el desarrollo turístico de todas las regiones del país.

La Asamblea también incluyó exposiciones vinculadas a la temporada invernal, la conectividad aérea y las obras previstas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Sobre este último punto, el administrador de la terminal, Lucas Cechet, explicó que entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre se realizarán trabajos en la pista principal, aunque aclaró que “Ezeiza no se va a cerrar” y que únicamente habrá restricciones operativas.

El cierre del encuentro quedó en manos de Scioli, quien participó además del acto de clausura del Congreso Nacional de Agentes de Viajes. El próximo Consejo Federal de Turismo se realizará en agosto en el marco del Meet Up Argentina, mientras que la siguiente reunión tendrá lugar en el Foro Nacional de Turismo en el Parque Nacional Los Glaciares.