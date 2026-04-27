Colombia: video muestra el abandono de un perro en plena ruta

En redes sociales, el material circuló con la frase: “El desgarrador momento en que un perrito corre sin parar tras la moto que lo abandonó”.

Intervención y denuncia

Tras la difusión del caso, la defensora de los derechos de los animales Heidy Cerquera presentó una queja formal por presunto maltrato.

La presentación busca que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen la responsabilidad de las personas involucradas.

El abandono de animales continúa siendo una problemática presente en distintas regiones. La legislación colombiana contempla sanciones para casos de maltrato, aunque su aplicación depende de la investigación de cada hecho.

Especialistas y organizaciones advierten sobre la importancia de la tenencia responsable y la necesidad de reforzar los mecanismos de control.

En Colombia, los casos de maltrato animal pueden denunciarse ante la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. También es posible comunicarse con líneas locales de protección animal o autoridades municipales.