Colombia: video muestra el abandono de un perro en plena ruta

Una pareja fue registrada mientras dejaba a un cachorro en una carretera de Caquetá. El animal corrió detrás del vehículo y el caso derivó en una denuncia formal.
El abandono de un cachorro en una carretera del departamento colombiano de Caquetá quedó registrado en video y generó repercusión pública tras su difusión en redes sociales.
El hecho ocurrió cerca del municipio de Curillo. En las imágenes, captadas por otro motociclista, se observa cómo una pareja que circulaba en moto deja al animal sobre la vía. Segundos después, el perro comienza a correr detrás del vehículo en un intento por alcanzarlo.
La secuencia, breve pero contundente, muestra al cachorro siguiendo la motocicleta durante varios metros. El video se viralizó rápidamente y fue acompañado por mensajes de rechazo al abandono.
En redes sociales, el material circuló con la frase: “El desgarrador momento en que un perrito corre sin parar tras la moto que lo abandonó”.
Tras la difusión del caso, la defensora de los derechos de los animales Heidy Cerquera presentó una queja formal por presunto maltrato.
La presentación busca que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen la responsabilidad de las personas involucradas.
El abandono de animales continúa siendo una problemática presente en distintas regiones. La legislación colombiana contempla sanciones para casos de maltrato, aunque su aplicación depende de la investigación de cada hecho.
Especialistas y organizaciones advierten sobre la importancia de la tenencia responsable y la necesidad de reforzar los mecanismos de control.
En Colombia, los casos de maltrato animal pueden denunciarse ante la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. También es posible comunicarse con líneas locales de protección animal o autoridades municipales.
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