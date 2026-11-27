La obra cuenta con la asistencia técnica de Gianfranco Prezzaco y Tomás Alcántara, la asistencia escenográfica a cargo de Macarena Iglesias y Santiago Borlee y escenografía y vestuario de Marcelo Paradiso.

El proyecto de la Comedia Municipal

La Comedia Municipal es una iniciativa de la Escuela Superior Municipal de Teatro de Lanús que reúne a artistas del Distrito y a docentes de la institución.

“El proyecto tiene como propósito fortalecer el vínculo entre los artistas locales y la comunidad. Busca impulsar el desarrollo de un teatro hecho en Lanús, con la participación de quienes viven, trabajan y se forman en nuestro territorio”, dicen los organizadores.

Además, la Comedia Municipal constituye un espacio de formación y profesionalización que incorpora a estudiantes y egresados/as de la Escuela, brindándoles la posibilidad de realizar sus primeras prácticas profesionalizantes y participar activamente en los distintos roles que hacen posible una producción teatral.

“Como primer proyecto, elegimos esta pieza de Alejandro Acobino por su carácter popular y por su capacidad de recuperar, desde el humor, las huellas de un pasado que no podemos ni debemos olvidar. Ambientada en una base antártica argentina, en el contexto de la posdictadura y la posguerra de Malvinas, la obra despliega una mirada irónica que de descubierto las esquirlas de ambos acontecimientos históricos. La elección expresa el espíritu de este camino que comienza: hacer un teatro popular, valiente y profundamente nuestro”, agregan los gestores del proyecto.

Para el director es “la concreción de un sueño”

Para Marcelo Sánchez, el director de esta versión de “Continente Viril”, estar al frente del primer espectáculo de la Comedia Municipal de Teatro de Lanús es “la concreción de un sueño que durante años golpeó muchas puertas y recibió muchas negativas. Y hoy está acá, vivo, porque hubo una decisión política y cultural que lo hizo posible”.

“Quiero agradecer profundamente al Intendente de Lanús, Julián Álvarez, por haber creído en la necesidad de una Comedia Municipal propia. Al Director General de Escuelas, Andrés Caputo, por su acompañamiento permanente. Y a los/las profes de la Escuela Superior Municipal de Teatro, ese brazo inquebrantable que sostuvo la producción con amor, con oficio y con una entrega absoluta. Sin ellos, nada de esto existiría”, señala.

El director también le da un “agradecimiento infinito a mis actores y a todo el equipo creativo. Gracias por la confianza, por el juego, por las horas de ensayo, por poner el cuerpo y el alma. Ustedes son los que hacen que esta Comedia nazca. Que este sea solo el primer paso de muchos. Lanús ya tiene su Comedia. Y llegó para quedarse”.

“La cultura es un derecho fundamental”

Andrés Caputo, Director General de Escuelas Municipales, celebra la concreción de “un sueño colectivo, sostenido durante años, con gran compromiso y perseverancia, se hace realidad. Gracias a la decisión política de nuestro intendente Julián Álvarez, la secretaria Natalia Gradaschi y el Subsecretario Matías Murabito, garantizamos los recursos y la libertad para impulsar la cultura como un derecho fundamental”.

“Esta Comedia Municipal nace como un programa oficial y permanente de Nuestra Escuela Superior Municipal de Teatro. Es un punto de encuentro abierto a estudiantes, docentes, artistas y hacedores teatrales de la ciudad, impulsado por el esfuerzo conjunto y la iniciativa de Marcelo Sánchez”, sostiene el funcionario.

“Levantamos el telón con una obra valiente y necesaria como ‘Continente Viril’ de Alejandro Acobino, dando inicio a una larga historia de teatro público, popular y de calidad en nuestro distrito”, concluye.