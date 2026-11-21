Según explicó, la cuadrilla que realizaba los trabajos pasó más de una hora intentando interrumpir el suministro de gas después de la rotura, pero no logró identificar rápidamente el recorrido de la cañería porque no aparecía en los planos disponibles.

Las tareas de sustitución de las instalaciones estaban a cargo de la empresa contratista Exgadet, que trabajaba para MetroGAS en el marco de la renovación de la red de distribución del distrito.

Las sospechas sobre el suministro a Coto

Fuentes al tanto de la investigación señalaron que el caño dañado abastecería de gas a un depósito de Supermercados Coto situado a pocos metros de la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde se produjo la explosión.

La información abrió nuevos interrogantes sobre las características de la conexión, su instalación y los motivos por los cuales no estaba incorporada a los planos utilizados para ejecutar las obras.

Si bien la cañería comenzó a ser mencionada como un "caño fantasma" por la falta de registros, hasta el momento no se estableció que se tratara de una conexión clandestina o ilegal. La principal incógnita es por qué una instalación de esas características no figuraba en la documentación oficial.

"Es todo extraño, pero lo más raro es que nadie haya mencionado a Coto", sostuvo un exfuncionario municipal consultado sobre las circunstancias del accidente.

Dudas sobre los controles y las autorizaciones

La tragedia también puso bajo la lupa los procedimientos de seguridad y los mecanismos de control de las obras que se estaban realizando en la zona.

Entre las cuestiones que todavía requieren esclarecimiento aparecen las autorizaciones correspondientes a los trabajos, las medidas preventivas adoptadas antes de comenzar las excavaciones y la respuesta de los organismos de emergencia una vez producida la fuga.

"¿Por qué nadie llamó a Defensa Civil? ¿Quién firmó la autorización de la obra? Tampoco se sabe si todos los seguros estaban en regla", planteó el exfuncionario.

El accidente se produjo cuando una máquina tuneladora utilizada por la empresa contratista dañó una cañería de gas. La fuga desencadenó un incendio y una posterior explosión que afectó viviendas y locales comerciales.

De acuerdo con los datos difundidos sobre las consecuencias del siniestro, alrededor de 30 personas resultaron heridas, mientras que doce comercios sufrieron daños, cuatro de ellos con destrucción total. También quedaron destruidas seis viviendas.

La cantidad de víctimas fatales ascendió a cuatro después de que se confirmaran los fallecimientos de otros dos trabajadores que permanecían internados por las graves lesiones sufridas.

Las víctimas fueron identificadas como Marcelo García, de 47 años; Néstor Julián D'Alessandro; Matías Leguizamón, de 33; y Juan José Servín, también de 33 años.

Mientras continúan las tareas de evaluación de los daños, la investigación deberá determinar las responsabilidades de las empresas involucradas y establecer por qué la cañería dañada no estaba registrada en los planos.

La posible vinculación del conducto con un depósito de Coto constituye, por ahora, una hipótesis que deberá ser corroborada. El esclarecimiento de ese punto podría resultar determinante para reconstruir las circunstancias que desencadenaron la tragedia.