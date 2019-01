Fernández, que hoy comparte filas con Sergio Massa, aseguró en diálogo con La Nación que "Cristina será candidata o será la gran electora de la oposición" y opinó que ve posible un acercamiento de la exjefa de Estado con Massa ya que "tienen una misma visión sobre lo que hay que hacer en la Argentina. Cristina y Sergio son los únicos que tienen votos propios en el peronismo. Espero que cada uno haga su parte”.

Además, consideró que la ex mandataria hoy está “más reflexiva, más abierta, con una capacidad de revisar el pasado distinta de la que yo conocí”. En este marco, hizo un análisis de los últimos dos gobiernos kirchneristas: “el primer gobierno de Cristina fue el más progresista de la democracia en términos de ampliación de derechos, la gestión económica tuvo muchos altibajos y muchos lugares equivocados. (El segundo) es un mandato débil en la gestión y donde empezó a profundizarse esto que después se dio en llamar la grieta”.

ADEMÁS:

Abogan por reformar el Régimen Penal Juvenil

Más gremios se suman a la Marcha de las Antorchas

Respecto a las próximas elecciones, el ex Jefe de Gabinete remarcó que hoy Cristina “es la única que no pone límites ni condiciones. No exige ser candidata. Lo único que plantea es que entendamos que divididos le hacemos un favor a Macri. Si va a ser candidata o no, no lo sabemos” y remarcó: “hoy cualquiera le gana a Macri. Esta es otra mentira que Macri ha instalado, esto de que pese a todo sigue teniendo fortaleza”.