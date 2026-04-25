Alpine censuró un video de Colapinto que mencionaba a Malvinas

La reacción del publico no tardó en multiplicarse, con cuestionamientos hacia la escudería por considerar la modificación como una falta de respeto en torno a un tema sensible.

WhatsApp Image 2026-04-25 at 08.36.23 (1) Franco Colapinto correrá por las calles de la Ciudad.

El episodio se produce en un contexto particular, ya que Alpine tiene base operativa en territorio británico, lo que añadió un componente político a la interpretación del hecho.

Colapinto, por su parte, se encuentra en la Argentina para participar de una exhibición con un Lotus E20 de 2012, vehículo que será presentado con los colores del equipo Alpine.