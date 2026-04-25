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Presentaron en el Obelisco el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto usará en Palermo

Es un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y el branding de Alpine. Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto de la Ciudad. Los detalles del circuito callejero donde realizará cuatro salidas.

En la previa del road showh que Franco Colapinto protagonizará este domingo, se presentó el auto que utilizará en el asfalto porteño. Se trata de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y el branding de BWT Alpine Formula One Team. La exhibición marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo a la Ciudad tras 14 años.

Colapinto se convertirá en el primer argentino en manejar un F1 por el asfalto de CABA y hará cuatro salidas al circuito callejero. La primera será a las 12.45, la segunda a las 14.30, otra a las 15.15 y la última, a las 15.55 en un bus descapotable.

“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”, dijo el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

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Por su parte, Colapinto manifestó sus expectativas por el road show en Palermo. "¡Qué locura manejar un F1 en casa! ¡Va a ser de los mejores momentos de mi vida y uno de mis sueños más grandes!“, aseguró en sus redes sociales. "Qué lindo día vamos a pasar... ¡Encima arriba del V8! ¡Lo que va a sonar, perdón vecinos, el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los que se los olviden! ¡Estoy re manija!".

A diferencia del sonido más contenido de los motores actuales de la Fórmula 1, el Lotus E20 que conducirá el argentino está equipado con un motor Renault RS27-2012. Es un bloque V8 atmosférico de 2.4 litros capaz de girar a 18.000 revoluciones por minuto.

Road show de Franco Colapinto: cómo será el circuito callejero

El trazado irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Los vecinos y turistas podrán ingresar podrán ingresar desde las 9. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, habrá DJs y se presentará desde las 11 la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.

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