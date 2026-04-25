Presentaron en el Obelisco el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto usará en Palermo

Por su parte, Colapinto manifestó sus expectativas por el road show en Palermo. "¡Qué locura manejar un F1 en casa! ¡Va a ser de los mejores momentos de mi vida y uno de mis sueños más grandes!“, aseguró en sus redes sociales. "Qué lindo día vamos a pasar... ¡Encima arriba del V8! ¡Lo que va a sonar, perdón vecinos, el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los que se los olviden! ¡Estoy re manija!".

A diferencia del sonido más contenido de los motores actuales de la Fórmula 1, el Lotus E20 que conducirá el argentino está equipado con un motor Renault RS27-2012. Es un bloque V8 atmosférico de 2.4 litros capaz de girar a 18.000 revoluciones por minuto.

Road show de Franco Colapinto: cómo será el circuito callejero

El trazado irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y por un tramo de la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Los vecinos y turistas podrán ingresar podrán ingresar desde las 9. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, habrá DJs y se presentará desde las 11 la Orquesta Sinfónica de la Ciudad. Tanto en las plazas Sicilia como Seeber no va estar permitido acampar. Y en la zona estará prohibida la venta ambulante.