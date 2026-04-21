Franco Colapinto en Buenos Aires: salió el cronograma de actividades

Las autoridades aclararon que no estará permitido acampar en las plazas ni en sus inmediaciones, y que además se prohibirá la venta ambulante en toda la zona, con el objetivo de ordenar la circulación ante la alta concurrencia prevista para la jornada que combinará velocidad y espectáculos.

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El punto central del evento será la presencia de Colapinto en pista, con un cronograma de cuatro salidas recorriendo el circuito urbano, dos de ellas con un modelo Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8, con el diseño del equipo BWT Alpine Formula One Team. Desde las 12.45 se dará la primera salida del pilarense.

La segunda aparición será a las 14.30 y tendrá un condimento especial: Colapinto se subirá al histórico Flecha de Plata, el modelo que quedó asociado al quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio. Este momento será uno de los más esperados de la jornada por su valor simbólico dentro del automovilismo argentino.

A las 15.15, el piloto volverá a girar con el Lotus en lo que será la última vuelta con el monoplaza de Fórmula 1, cerrando la actividad en pista con el vehículo moderno. Finalmente, a las 15.55, Colapinto regresará al circuito en una modalidad distinta: realizará una recorrida a bordo de un bus descapotable, en contacto directo con el público presente.

Para facilitar el seguimiento del espectáculo, se instalarán pantallas gigantes en distintos puntos del recorrido y sus alrededores. Entre los principales lugares se encuentran las intersecciones de Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento, Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y Figueroa Alcorta y Dorrego. Estos puntos permitirán que quienes no logren ubicarse cerca del circuito puedan igualmente seguir en tiempo real cada una de las vueltas y actividades.