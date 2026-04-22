Franco Colapinto recorrió el Autódromo Óscar y Juan Gálvez junto a Jorge Macri

El piloto pilarense observó con el jefe de Gobierno de la ciudad el avance de las obras en el mítico recinto que aspira a albergar un gran premio de la Fórmula 1 en el futuro.
Franco Colapinto, que ya está en Buenos Aires para la exhibición que protagonizará el domingo en Palermo, recorrió junto a Jorge Macri el mítico Autódromo Óscar y Juan Gálvez, el cual está atravesando obras en la búsqueda de en el futuro albergar un gran premio de la Fórmula 1.
“Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”, sostuvo Jorge Macri.
Luego, el jefe de Gobierno de la Ciudad aseguró: “Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”.
El jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, y el legislador Darío Nieto acompañaron a Franco Colapinto y Jorge Macri en el recorrido. Las imágenes se volvieron viral de manera rápida en las redes sociales por la presencia del pilarense.
“Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas”, dijo el secretario Turnes.
Las obras que se realizan en el Autódromo buscan transformarlo en uno de los más modernos del continente. Como primer paso, la Ciudad ya confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte, y trabaja también para lograr el regreso de la F1 al circuito porteño.
Por otro lado, Colapinto recibió el reconocimiento de “Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte”. Cabe recordar que la exhibición del pilarense en CABA será la primera exhibición después de 14 años, desde la que brindó en 2012 el australiano Daniel Ricciardo también en un circuito callejero en Palermo.
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