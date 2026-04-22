Franco Colapinto recorrió el Autódromo Óscar y Juan Gálvez junto a Jorge Macri

Embed Franco Colapinto en el Gálvez.



Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad.



Nos vemos el domingo pic.twitter.com/aMRfvKV7fc — Jorge Macri (@jorgemacri) April 22, 2026

“Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas”, dijo el secretario Turnes.

Las obras que se realizan en el Autódromo buscan transformarlo en uno de los más modernos del continente. Como primer paso, la Ciudad ya confirmó que el MotoGP volverá a correr en 2027 en el Oscar y Juan Gálvez después de 28 años, en el marco de su designación como Capital Mundial del Deporte, y trabaja también para lograr el regreso de la F1 al circuito porteño.

Por otro lado, Colapinto recibió el reconocimiento de “Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte”. Cabe recordar que la exhibición del pilarense en CABA será la primera exhibición después de 14 años, desde la que brindó en 2012 el australiano Daniel Ricciardo también en un circuito callejero en Palermo.