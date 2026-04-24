El Planetario se pinta de colores para Franco Colapinto y la F1

La Ciudad de Buenos Aires palpita la gran fiesta de la Fórmula 1 que se vivirá este fin de semana en Palermo y desde esta noche y hasta la noche del domingo el Planetario se ilumina con los colores celeste, blanco y rosa del casco que usa Franco Colapinto, con la leyenda “Bienvenido Franco a la ciudad más linda del mundo" y el número 43 que lo caracteriza.