Ayestarán tomará el mando nuevamente de la unidad preparada por Carlos Freire, veterano tallerista del Turismo Pista y cuyo búnker está en Bernal, así que el volante de Llavallol no da más de la ansiedad: "Voy con todo, tengo el objetivo de sumar, de no parar y de adquirir experiencia. Es un año de aprendizaje para mi, porque no conocía la categoría, los trazados son novedosos y todo resulta nuevo, hasta el ambiente del Pista. Mi prioridad es aprender".

En diálogo con POPULAR, el piloto profundizó que le resulta de mucho provecho ser parte de la estructura de Freire junto a Franco Fauret, Pablo Streitemberger e Ignacio Guisasola, dado que al lado del preparador quilmeño adquiere conocimientos y más aún de sus compañeros.

Sobre este eje, profundizó: "Estoy feliz de hacer lo que me gusta, de correr, disfrutar el automovilismo. La pista de Paraná es nueva para mi, y me encanta conocer los autódromos del país, porque te enriquece en los kilómetros que recorrés en el circuito, te da experiencia".

Ayestarán, quien hizo podio en la reciente fecha del Fiat 600 ATN, sostuvo que extrañaba al Turismo Pista y que el Chevrolet Corsa alistado por Freire solamente tuvo un repaso general, ya que quedó en buenas condiciones respecto de la última vez que se utilizó.

"Lo malo es que todavía no pudimos probar, así que dependeré de toda mi atención para sacarle rédito al trazado y no equivocarme", cerró.