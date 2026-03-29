Gran Premio de Japón: Franco Colapinto terminó 16º y Antonelli sumó su segundo triunfo

Una vez reanudada la competencia, Colapinto no logró superar rivales y quedó estancado en el 16º puesto. Condujo gran parte de la carrera a menos de un segundo del español Carlos Sainz (Williams), pero nunca pudo superarlo. Y así, se le fue el tercer Gran Premio de esta temporada.

"Fue una carrera dura, muy larga. Atrás de Lawson toda la carrera, después cuando salió el Safety Car perdimos cinco puestos más. Quedé atrás de Carlos y no lo pude pasar. Hicieron un buen trabajo con el Williams que no está yendo tan rápido. Fue un día complicado, largo", analizó el pilarense.

suzukaclasificaciónfinal La clasificación final del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1.

"Por suerte hay un break para entender algunas cosas y mejorar en lo que pensamos que nos falta. Hay muchas áreas por entender por qué nos está costando y por qué hay una diferencia grande con Pierre en algunos momentos del fin de semana”, agregó en los boxes.

Ahora, la Fórmula 1 no tendrá actividad a lo largo de todo el mes de abril por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita, debido al conflicto en Medio Oriente. La siguiente fecha será el Gran Premio de Miami, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo.