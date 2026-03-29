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Franco Colapinto habló sobre su posible exhibición con Alpine en la Argentina: qué dijo

Fue consultado acerca del tema después del Gran Premio de Japón, donde terminó 16º. Su respuesta alimentó las expectativas de que se concrete el evento. Cuándo y en qué lugar de Buenos Aires se llevaría a cabo.

Más allá de su malestar por haber finalizado 16º en el Gran Premio de Japón, Franco Colapinto dejó abierta este domingo la posibilidad de realizar una exhibición con su Alpine en la Argentina. Al final de la competencia, el piloto lanzó una frase sugestiva sobre el tema en un mano a mano con el periodista Juan Fossaroli, de la cadena ESPN.

“¿Cuál va a ser tu última vuelta?", le preguntó el cronista en los boxes. "¿Mi última vuelta? La próxima... la próxima yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá", respondió el pilarense, lo que alimentó la expectativa sobre la exhibición en Buenos Aires. Según trascendió, podría desarrollarse el 19 o 26 de abril.

La exhibición de Colapinto se llevaría a cabo un circuito callejero en torno al Monumento a los Españoles y trazado sobre avenidas del Libertador y Sarmiento, con sectores pagos y otros de acceso libre. Sería su primer contacto masivo con el público local luego de las presentaciones de bajo perfil como los Premios Olimpia.

Ahora, la Fórmula 1 tendrá un parate de cinco semanas antes del Gran Premio de Miami. La pausa se debe a la cancelación de las fechas en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente, lo que obligó a la FIA a reconfigurar el calendario.

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Franco Colapinto se ilusiona con su exhibición en Buenos Aires.

Franco Colapinto se ilusiona con su exhibición en Buenos Aires.

Gran Premio de Japón: el balance de Colapinto

En la tercera prueba de la temporada de la F1, el argentino realizó una buena largada, avanzó posiciones y superó al brasileño Gabriel Bortoleto, pero luego quedó detrás de Liam Lawson, a quien consideró más lento; intentó un undercut, aunque la neutralización alteró su estrategia y derivó en que su rival terminara noveno. “Estábamos para pelearle los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”, analizó.

Colapinto también aludió a su duelo recurrente con el español Carlos Sainz, con quien mantuvo cruces en el inicio de la temporada, y marcó la necesidad de superarlo, aunque valoró el trabajo de Williams. Además, el argentino señaló diferencias internas con Pierre Gasly (Alpine) y la necesidad de mejorar durante el receso a pesar de que el resultado estuvo condicionado por el ingreso del Safety Car cuando mostraba ritmo competitivo con Alpine y aspiraba a sumar puntos.

Sobre un incidente con el británico Oliver Bearman (Haas), Colapinto advirtió sobre la peligrosidad de la diferencia de velocidad, superior a 50 km/h, en curvas tomadas a fondo.

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