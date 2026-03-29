Franco Colapinto habló sobre su posible exhibición con Alpine en la Argentina: qué dijo

2026_03_260327005 (1) Franco Colapinto se ilusiona con su exhibición en Buenos Aires.

Gran Premio de Japón: el balance de Colapinto

En la tercera prueba de la temporada de la F1, el argentino realizó una buena largada, avanzó posiciones y superó al brasileño Gabriel Bortoleto, pero luego quedó detrás de Liam Lawson, a quien consideró más lento; intentó un undercut, aunque la neutralización alteró su estrategia y derivó en que su rival terminara noveno. “Estábamos para pelearle los puntos. Fue otra carrera que nos comprometió mucho el Safety Car”, analizó.

Colapinto también aludió a su duelo recurrente con el español Carlos Sainz, con quien mantuvo cruces en el inicio de la temporada, y marcó la necesidad de superarlo, aunque valoró el trabajo de Williams. Además, el argentino señaló diferencias internas con Pierre Gasly (Alpine) y la necesidad de mejorar durante el receso a pesar de que el resultado estuvo condicionado por el ingreso del Safety Car cuando mostraba ritmo competitivo con Alpine y aspiraba a sumar puntos.

Sobre un incidente con el británico Oliver Bearman (Haas), Colapinto advirtió sobre la peligrosidad de la diferencia de velocidad, superior a 50 km/h, en curvas tomadas a fondo.