Franco Colapinto y la chicana a los ingleses de Alpine por el Mundial: "¿Cuántas Copas tienen?"

El piloto protagonizó un divertido intercambio con miembros de la escudería en Silverstone, defendió las tres estrellas de la Selección Argentina e imaginó un posible cruce ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
En la antesala del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, Franco Colapinto protagonizó un divertido intercambio con los empleados británicos de Alpine, aprovechando el clima que se vive por el Mundial 2026. El piloto argentino, fanático del fútbol, sacó a relucir su entusiasmo por la Selección y lanzó varias chicanas relacionadas con la historia entre nuestro país e Inglaterra.
Todo ocurrió durante un video publicado por la escudería francesa, en el que Colapinto mostró los stickers que decoran su clásico termo. Mientras señalaba uno dedicado a Lionel Messi, recordó las tres estrellas que luce la camiseta argentina y desafió a los integrantes del equipo con una sonrisa: "Una, dos y tres estrellas. ¿Cuántas tiene Inglaterra?", en referencia al único título mundial conseguido por los británicos en 1966.
Las bromas continuaron durante todo el recorrido. Al mostrar otra imagen de Messi, el pilarense volvió a insistir: "Las tres estrellas, que ustedes no tienen. Esperando por la cuarta". Desde el otro lado no tardó en llegar la respuesta. Los empleados de Alpine replicaron con el clásico "It's coming home", mientras imaginaban una futura conquista inglesa.
Lejos de quedarse callado, Colapinto respondió con otra provocación al recordar el sufrido triunfo de Inglaterra sobre RD Congo en los octavos de final. "En semifinales podemos vencer a Inglaterra. Ayer estaban perdiendo 1-0 con Congo. Si ellos les hicieron un gol, imaginate cuántos les puede hacer Messi. La Copa ya está en casa, no necesita volver a casa", lanzó en medio de las risas.
Más tarde, durante el media day en Silverstone, el piloto volvió a hablar del Mundial y reconoció que espera que el torneo entre en su etapa decisiva. "Ahora viene lo más lindo, cuando aparecen los equipos más fuertes. Hay que ir partido a partido y no confiarse porque no existen rivales fáciles", explicó.
Además, volvió a referirse a un posible enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en semifinales. "Tengo ganas de que lleguemos a ese partido. Estoy rodeado de ingleses toda la semana. Por suerte tenemos al mejor jugador del mundo y eso siempre marca la diferencia", sostuvo. También aclaró que no suele hacer las mismas bromas con su compañero Pierre Gasly, fanático del fútbol y figura de una selección francesa que también aparece entre las candidatas. "Con Francia no los gasto mucho, por las dudas", bromeó.
Más allá del Mundial, Colapinto también puso el foco en el presente de Alpine después del complicado paso por Austria. El argentino reveló que pasó varios días trabajando en la fábrica de Enstone junto a los ingenieros para entender los problemas que afectaron el rendimiento del auto y aseguró que el equipo encontró algunas respuestas de cara a Silverstone.
De todos modos, advirtió que el circuito británico presentará un desafío extra por la gestión de la energía de la unidad de potencia. "Hay muchas curvas rápidas y rectas largas, por lo que será difícil llegar con batería al final de la vuelta. Hasta que no salgamos a pista no sabremos exactamente cómo se comportará el auto, pero será un aspecto importante durante todo el fin de semana", explicó.
La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña comenzará este viernes con la única sesión de entrenamientos libres, antes de la clasificación para la carrera Sprint. La competencia principal se disputará el domingo, mientras Colapinto buscará dejar atrás un fin de semana complicado en Austria y sumar un buen resultado en uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1.