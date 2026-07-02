Franco Colapinto y la chicana a los ingleses de Alpine por el Mundial: "¿Cuántas Copas tienen?"

Más tarde, durante el media day en Silverstone, el piloto volvió a hablar del Mundial y reconoció que espera que el torneo entre en su etapa decisiva. "Ahora viene lo más lindo, cuando aparecen los equipos más fuertes. Hay que ir partido a partido y no confiarse porque no existen rivales fáciles", explicó.

Además, volvió a referirse a un posible enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra en semifinales. "Tengo ganas de que lleguemos a ese partido. Estoy rodeado de ingleses toda la semana. Por suerte tenemos al mejor jugador del mundo y eso siempre marca la diferencia", sostuvo. También aclaró que no suele hacer las mismas bromas con su compañero Pierre Gasly, fanático del fútbol y figura de una selección francesa que también aparece entre las candidatas. "Con Francia no los gasto mucho, por las dudas", bromeó.

Más allá del Mundial, Colapinto también puso el foco en el presente de Alpine después del complicado paso por Austria. El argentino reveló que pasó varios días trabajando en la fábrica de Enstone junto a los ingenieros para entender los problemas que afectaron el rendimiento del auto y aseguró que el equipo encontró algunas respuestas de cara a Silverstone.

De todos modos, advirtió que el circuito británico presentará un desafío extra por la gestión de la energía de la unidad de potencia. "Hay muchas curvas rápidas y rectas largas, por lo que será difícil llegar con batería al final de la vuelta. Hasta que no salgamos a pista no sabremos exactamente cómo se comportará el auto, pero será un aspecto importante durante todo el fin de semana", explicó.

La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña comenzará este viernes con la única sesión de entrenamientos libres, antes de la clasificación para la carrera Sprint. La competencia principal se disputará el domingo, mientras Colapinto buscará dejar atrás un fin de semana complicado en Austria y sumar un buen resultado en uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1.