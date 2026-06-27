Fórmula 1: Franco Colapinto largará 16° en el GP de Austria y George Russell se quedó con la pole

Antes de la definición, Mercedes había mostrado un gran rendimiento durante toda la clasificación. Kimi Antonelli lideró tanto la Q1 como la Q2 y llegó como uno de los principales candidatos a quedarse con la pole, aunque finalmente fue superado por su compañero de equipo.

El Gran Premio de Austria se disputará este domingo a las 10:00hs (hora Argentina) en el Red Bull Ring en una carrera que será clave para las aspiraciones de Alpine.

Frranco Colapinto

Parrilla confirmada para la carrera del GP de Austria 2026