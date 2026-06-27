Fórmula 1: Franco Colapinto largará 16° en el GP de Austria y George Russell se quedó con la pole

El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 tras un error en su vuelta rápida. El británico fue el más veloz con 1'06.113 en una clasificación con final polémico por una bandera amarilla.
Franco Colapinto largará desde el 16° puesto en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, luego de no conseguir el pase a la Q3 durante la clasificación disputada este sábado en el Red Bull Ring. El piloto argentino avanzó sin inconvenientes desde la Q1, pero un error en la primera curva de su mejor intento en la segunda tanda lo dejó sin posibilidades de mejorar su tiempo.
El representante de Alpine reconoció que bloqueó los neumáticos en el frenaje de la curva inicial y perdió una vuelta clave. "El auto anda bien. Estamos un poco mejor que ayer y más competitivos. Me equivoqué en la uno, frené un poco fuerte y bloqueé atrás", explicó tras finalizar la sesión. Colapinto quedó cinco posiciones por detrás de su compañero, el francés Pierre Gasly.
La pole position quedó en manos del británico George Russell, de Mercedes, que marcó el mejor tiempo sobre el cierre de la Q3 con una vuelta de 1m06s113 y encabezará la grilla este domingo. La definición de la Q3 tuvo un desenlace inesperado. Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos con Ferrari, habían mejorado sucesivamente el tiempo de referencia, mientras Max Verstappen sufrió un despiste que provocó una bandera amarilla en los últimos segundos de la sesión.
A pesar de esa situación, Russell completó una vuelta aún más rápida y se quedó con el primer lugar. La maniobra quedó bajo revisión por la posible incidencia de la bandera amarilla, aunque el piloto de Mercedes aseguró que redujo la velocidad en el sector afectado y recibió la confirmación de que su registro era válido.
Antes de la definición, Mercedes había mostrado un gran rendimiento durante toda la clasificación. Kimi Antonelli lideró tanto la Q1 como la Q2 y llegó como uno de los principales candidatos a quedarse con la pole, aunque finalmente fue superado por su compañero de equipo.
El Gran Premio de Austria se disputará este domingo a las 10:00hs (hora Argentina) en el Red Bull Ring en una carrera que será clave para las aspiraciones de Alpine.
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