Gran Premio de Austria: Colapinto terminó 8vo en la primera prueba libre

Por detrás aparecieron nombres importantes como Max Verstappen, quien finalizó cuarto. El piloto de Red Bull tuvo un inicio complicado debido a problemas hidráulicos que le impidieron salir durante la primera media hora, aunque luego logró completar vueltas rápidas. Lewis Hamilton, con Ferrari, quedó quinto, mientras que Lando Norris, campeón vigente con McLaren, apenas pudo girar en los últimos minutos por inconvenientes que retrasaron su salida a pista.

La sesión también estuvo marcada por las rotaciones obligatorias de pilotos que establece el reglamento de la Fórmula 1. Varias escuderías les dieron lugar a sus pilotos reserva: Dino Beganovic reemplazó a Charles Leclerc en Ferrari, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Liam Lawson en Racing Bulls, Luke Browning tomó el auto de Carlos Sainz en Williams, Jack Crawford sustituyó a Lance Stroll en Aston Martin, Ryo Hirakawa manejó el Haas de Esteban Ocon y Paul Aron salió con el Audi de Gabriel Bortoleto.

El circuito Red Bull Ring vuelve a ser escenario de un fin de semana donde la velocidad y la estrategia serán protagonistas. El trazado austríaco, inaugurado en 1996, se caracteriza por sus largas rectas, curvas rápidas y cambios de elevación que lo convierten en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

La pista tiene una extensión de 4,318 kilómetros, cuenta con 71 vueltas en carrera y un total de 10 curvas. El récord de vuelta pertenece a Kimi Räikkönen, quien en 2018 marcó un tiempo de 1m06s957.

Antes del partido Colapinto habló con la prensa: " Es una pista que me gusta, divertida. Tiene curvas rápidas. Es un circuito lindo para manejar y encontrar el límite", afirmó.

Práctica libre 1 para el Gran Premio de Austria de la F1

K. Antonelli (Mercedes) - 1m07s766

G. Russell (Mercedes) — +0s040

O. Piastri (McLaren) — +0s117

M. Verstappen (Red Bull) — +0s281

L. Hamilton (Ferrari) — +0s665

A. Lindblad (Racing Bulls) — +0s930

L. Norris (McLaren) — +1s077

F. Colapinto (Alpine) — +1s166

D. Beganovic (Ferrari) — +1s258

O. Bearman (Haas) — +1s275

N. Hulkenberg (Audi) — +1s369

I. Hadjar (Red Bull) — +1s685

V. Bottas (Cadillac) — +1s725

P. Gasly (Alpine) — +1s750

A. Iwasa (Racing Bulls) — +1s841

A. Albon (Williams) — +1s848

P. Aron (Audi) — +2s141

L. Browning (Williams) — +2s183

R. Hirakawa (Haas) — +2s697

J. Crawford (Aston Martin) — +3s406

S. Pérez (Cadillac) — +3s487

F. Alonso (Aston Martin) — +3s537

Cómo sigue el cronograma de Franco Colapinto en Austria

Viernes 26 de junio

Práctica Libre 2 – 12:00 hs.

Sábado 27 de junio

Práctica Libre 3 – 7:30 hs.

Clasificación – 10:00 hs.

Domingo 28 de junio