Gran Premio de Austria: Colapinto terminó 8vo en la primera prueba libre

Franco Colapinto quedó a 1s166 del mejor tiempo, en la octava posición. A las 12 (hora argentina) se larga la segunda práctica libre.
Franco Colapinto tuvo un buen comienzo de fin de semana en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en la octava posición durante la primera práctica libre en el circuito Red Bull Ring, también conocido históricamente como Osterreichring, de cara a la clasificación del sábado.
El argentino cerró la sesión con un tiempo de 1m08s962, quedando a 1s166 del líder. A pesar de haber tenido algunos inconvenientes con el auto que lo obligaron a permanecer varios minutos en boxes, logró recuperar ritmo y ubicarse entre los mejores diez de la jornada.
El problema principal apareció en el ala delantera, una pieza clave de la aerodinámica del monoplaza. Colapinto debió detener su actividad para que el equipo revisará el auto, pero pudo volver a pista y completar una tanda competitiva. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó más atrás: fue decimocuarto, a 1s750 del mejor tiempo.
La primera práctica libre tuvo como protagonista a Mercedes. Kimi Antonelli fue el más rápido con un registro de 1m07s766, mientras que su compañero George Russell terminó segundo a apenas 40 milésimas. El tercer puesto quedó en manos de Oscar Piastri, de McLaren, a 117 milésimas del líder.
Por detrás aparecieron nombres importantes como Max Verstappen, quien finalizó cuarto. El piloto de Red Bull tuvo un inicio complicado debido a problemas hidráulicos que le impidieron salir durante la primera media hora, aunque luego logró completar vueltas rápidas. Lewis Hamilton, con Ferrari, quedó quinto, mientras que Lando Norris, campeón vigente con McLaren, apenas pudo girar en los últimos minutos por inconvenientes que retrasaron su salida a pista.
La sesión también estuvo marcada por las rotaciones obligatorias de pilotos que establece el reglamento de la Fórmula 1. Varias escuderías les dieron lugar a sus pilotos reserva: Dino Beganovic reemplazó a Charles Leclerc en Ferrari, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Liam Lawson en Racing Bulls, Luke Browning tomó el auto de Carlos Sainz en Williams, Jack Crawford sustituyó a Lance Stroll en Aston Martin, Ryo Hirakawa manejó el Haas de Esteban Ocon y Paul Aron salió con el Audi de Gabriel Bortoleto.
El circuito Red Bull Ring vuelve a ser escenario de un fin de semana donde la velocidad y la estrategia serán protagonistas. El trazado austríaco, inaugurado en 1996, se caracteriza por sus largas rectas, curvas rápidas y cambios de elevación que lo convierten en uno de los circuitos más exigentes del calendario.
La pista tiene una extensión de 4,318 kilómetros, cuenta con 71 vueltas en carrera y un total de 10 curvas. El récord de vuelta pertenece a Kimi Räikkönen, quien en 2018 marcó un tiempo de 1m06s957.
Antes del partido Colapinto habló con la prensa: " Es una pista que me gusta, divertida. Tiene curvas rápidas. Es un circuito lindo para manejar y encontrar el límite", afirmó.
Viernes 26 de junio
Sábado 27 de junio
Domingo 28 de junio
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