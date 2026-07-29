La Ciudad reforma el Autódromo para recibir al MotoGP y la vuelta de la Fórmula 1

“Cada paso que damos en la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez nos acerca al objetivo de volver a poner a Buenos Aires en el centro del automovilismo mundial. Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que la Ciudad vuelva a ser sede de los grandes eventos internacionales y para que miles de vecinos puedan disfrutar de un autódromo moderno, seguro y con proyección de futuro”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes.

Los trabajos avanzan así

Extensión del circuito y nuevo kartódromo: la nueva pista fue diseñada por la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, experto en el diseño y modernización de autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

La novedad del proyecto es la continuidad del trazado sobre el espacio que hoy ocupa el kartódromo, que será reubicado para estirar la recta opuesta e incorporar una nueva horquilla que permitirá adaptar el circuito a las regulaciones de la FIA para Fórmula 1.

Ya empezó el desmantelamiento y demolición de la tribuna de la antigua horquilla y se avanza con el desarme de las instalaciones del kartódromo, que será trasladado a otro sector del predio, donde se construirá un nuevo circuito con homologación internacional. Para garantizar la continuidad de la actividad deportiva durante la etapa de transición, la Ciudad desarrollará un kartódromo provisorio.

Una pista totalmente nueva: en el terreno ya comenzó a tomar forma la instalación de los típicos pianos de hormigón que demarcan los bordes del trazado. Y hay sectores donde ya se puede apreciar el asfalto: parte de las pruebas que deben hacerse en las instancias previas, de cara a la construcción de la capa de rodamiento definitiva.

En paralelo, continúa el movimiento de suelos y preparación de las calles de servicio y shortcut –el atajo interno que une dos sectores de la pista–, mientras otros equipos trabajan en el armado, encofrado y hormigonado de los muros de contención.

También siguen expandiéndose las tareas de zanjeo y colocación de conductos pluviales, para garantizar una adecuada respuesta hidráulica ante lluvias intensas.

Y a la altura de la curva 1, ya es notoria la construcción de un túnel bajo la pista, que permitirá vincular el acceso desde la avenida Roca con la zona de paddock de una manera segura y directa. Allí, ya se completó el hormigonado de la losa del techo del túnel, que será apto para tránsito pesado.

La nueva configuración del circuito para el MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas. La variante para Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15 curvas. En ambos casos, la pista mantendrá un ancho mínimo de 12 metros, que se ampliará a 15 metros en la recta principal y a 18 metros en la curva 1.

El nuevo pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente y se colocarán 4.400 metros de pianos que se ajustan a las demandas de las federaciones internacionales del Automóvil (FIA) y de Motociclismo (FIM). También se ensanchará la calle de boxes, habrá un nuevo muro de boxes, se reforzarán las condiciones de seguridad de todo el circuito y se incorporará tecnología de punta, incluyéndose nuevos sistemas de semáforos y banderas electrónicas LED homologadas para ambas categorías.

Área de paddock y edificios: en el paddock se da continuidad a las tareas de desagües cloacales, zanjeo y tendido de caños para la provisión de servicios públicos y comunicaciones. En cuanto al edificio de boxes, continúa ganando altura gracias al montaje de vigas y losas prefabricadas, donde ya empezó el armado de los tabiques de escalera.

En el edificio del Race Control se trabaja en la caja del ascensor y ya se ejecutan las obras de albañilería, revoques y colocación de aberturas, además de instalación de conductos de aire acondicionado y canalizaciones eléctricas.