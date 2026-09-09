El dato que preocupa al Gobierno: 3 de cada 4 hogares recortan gastos

La mirada sobre la economía tampoco es favorable. El 48% calificó como mala la situación económica del país, mientras que el impacto se vuelve todavía más evidente cuando las preguntas apuntan directamente a la realidad cotidiana de los hogares.

En ese sentido, el 75% aseguró que tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes y el 60% afirmó que no tiene capacidad de ahorro. A su vez, el 63% considera que, con el actual rumbo económico, gente como uno termina perdiendo, mientras que el 44% sostuvo que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Las expectativas hacia los próximos meses tampoco son alentadoras. El 47% cree que la inflación aumentará, en tanto que un 36% considera probable perder su empleo durante los próximos seis meses.

El relevamiento también detectó un dato sensible para la Casa Rosada: parte de los votantes que acompañaron a Milei comenzó a tomar distancia de su gestión.

Según QSocial Big Data, el 31% de quienes votaron por Milei en la primera vuelta de 2023 actualmente desaprueba su gestión. Ese segmento representa, de acuerdo con la consultora, aproximadamente el 12% del electorado.

Entre esos votantes desencantados, el 91% considera que el Presidente perjudica a los sectores más vulnerables, mientras que el 89% entiende que el ajuste aplicado por el Gobierno no valió la pena.

Los números dejan así una señal de alerta para el oficialismo: a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el malestar no se limita a la evaluación general del país, sino que aparece reflejado en cuestiones concretas como el consumo, los ingresos, el ahorro y el temor a perder el empleo.