El dato que preocupa al Gobierno: 3 de cada 4 hogares recortan gastos

El 59% considera que el país está peor desde que asumió Javier Milei, mientras que el 60% afirma que no tiene capacidad de ahorro y crece la preocupación por la inflación y el empleo.
Un último relevamiento mostró un fuerte deterioro en la percepción de los argentinos sobre su situación económica. El 59% considera que el país está peor desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, mientras que tres de cada cuatro hogares tuvieron que reducir gastos para llegar a fin de mes.
La encuesta QMonitor registró, además, el peor clima social desde el inicio de la serie, con un 55% de evaluación negativa sobre la situación actual del país, seis puntos por encima de la medición anterior.
El estudio fue realizado entre el 7 y el 26 de agosto, sobre 1.645 casos, mediante un cuestionario estructurado autogestionado. El margen de error informado es de +/- 2,4%.
Uno de los datos que más preocupa aparece al comparar la situación actual con el comienzo de la gestión libertaria: el 59% cree que la Argentina está peor que cuando Milei asumió la Presidencia, el porcentaje más elevado registrado hasta ahora en esta medición.
La mirada sobre la economía tampoco es favorable. El 48% calificó como mala la situación económica del país, mientras que el impacto se vuelve todavía más evidente cuando las preguntas apuntan directamente a la realidad cotidiana de los hogares.
En ese sentido, el 75% aseguró que tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes y el 60% afirmó que no tiene capacidad de ahorro. A su vez, el 63% considera que, con el actual rumbo económico, gente como uno termina perdiendo, mientras que el 44% sostuvo que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
Las expectativas hacia los próximos meses tampoco son alentadoras. El 47% cree que la inflación aumentará, en tanto que un 36% considera probable perder su empleo durante los próximos seis meses.
El relevamiento también detectó un dato sensible para la Casa Rosada: parte de los votantes que acompañaron a Milei comenzó a tomar distancia de su gestión.
Según QSocial Big Data, el 31% de quienes votaron por Milei en la primera vuelta de 2023 actualmente desaprueba su gestión. Ese segmento representa, de acuerdo con la consultora, aproximadamente el 12% del electorado.
Entre esos votantes desencantados, el 91% considera que el Presidente perjudica a los sectores más vulnerables, mientras que el 89% entiende que el ajuste aplicado por el Gobierno no valió la pena.
Los números dejan así una señal de alerta para el oficialismo: a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el malestar no se limita a la evaluación general del país, sino que aparece reflejado en cuestiones concretas como el consumo, los ingresos, el ahorro y el temor a perder el empleo.