"Este protocolo defiende la vida de las personas, de los policías y de la ciudadanía. Muchas veces, para defender la vida de un ciudadano es necesario el uso de armas de fuego", insistió la funcionario en diálogo con Radio La Red.

A lo que agregó: "Es tan evidente que, de no ser así, no le demos a la policía armas de fuego, démosle armas de otro tipo. Si la policía tiene un arma, y cuando hay una situación de peligro no la puede usar, la verdad que es el peor de los mundos porque no se protege él ni a la ciudadanía".

ADEMÁS:

Florencio Varela: baleó a su ex pareja, la dejó en el hospital y se fugó

La semana pasada, el Papa Francisco se refirió al uso de las armas de fuego en los policías y los posibles excesos en su accionar al afirmar: "Todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin sólo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de estado".

Ante esta declaración, Bullrich consideró que el sumo pontífice "hablaba en un foro donde se discutía sobre la pena de muerte".

Embed

"No me di por aludida, ni yo ni mi Gobierno. Ni creo que se haya enterado que en la Argentina se discutía un reglamento", argumentó.



Sobre las comparaciones con Jair Bolsonaro, sentenció: "Me parece una simplificación comparar con alguien que ni siquiera asumió y va a tener flor de problema, porque si hay un país desbordado por el narcotráfico y el delito es Brasil".