Patricia Bullrich respondió a las críticas con el tango "Se dice de mí"

En medio de su interna con el Gobierno, la senadora compartió un video con el clásico del repertorio de Tita Merello e interpretado por La Joaqui.
La senadora Patricia Bullrich publicó en las redes sociales un video filmado en la Cámara alta para responder las críticas que recibe, mientras de fondo el clásico tango “Se dice de mí”, popularizado por Tita Merello e interpretado por La Joaqui.
En la imágenes, se ve a la legisladora en distintas sesiones del Senado mientras se escucha de fondo el tango "Se dice de mí", compuesto Francisco Canaro (música) e Ivo Pelay (letra).
Bullrich apeló a la ironía de la canción para responder de manera directa a los recurrentes cuestionamientos sobre su advenediza trayectoria política y mientras está en conflicto dentro del oficialismo. "Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas", escribió junto al video.
Patricia Bullrich tuvo esta irrupción en las redes sociales en un momento de tensión con el Gobierno de Javier Milei, incluso la semana pasada le ofreció su renuncia como jefa del bloque en el Senado, pero el primer mandatario se la rechazó.
Mientras que el caso de Manuel Adorni, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado no se sumó al respaldo del Presidente y exigió que el funcionario publique la declaración durada. Además, se diferenció del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza federal de La Plata.
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