Patricia Bullrich respondió a las críticas con el tango "Se dice de mí"

Patricia Bullrich tuvo esta irrupción en las redes sociales en un momento de tensión con el Gobierno de Javier Milei, incluso la semana pasada le ofreció su renuncia como jefa del bloque en el Senado, pero el primer mandatario se la rechazó.

Mientras que el caso de Manuel Adorni, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado no se sumó al respaldo del Presidente y exigió que el funcionario publique la declaración durada. Además, se diferenció del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza federal de La Plata.