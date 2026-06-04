El cruce de Juliana Di Tullio y Patricia Bullrich: "Tranquilizate, querida"

Agregó: “Porque el que las hace las paga. Porque nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota en contra de los registros de ADN de los violadores, no vota en contra del registro de ADN de los delincuentes, no libera delincuentes, les da cárcel para siempre”.

Bullrich también criticó a la movilización por el aniversario de Ni Una Menos. “Acá no hay un dueño, no hay dueños de esta realidad. No es la partidización que se hizo ayer en la plaza, es la verdadera política y la verdadera política se ve en las estadísticas”, afirmó.

Embed - El cruce de Juliana Di Tulio y Bullrich en el Senado por la marcha del Ni Una Menos

Luego tomó la palabra Juliana Di Tullio, quien comenzó cuestionando la respuesta de Bullrich a un pedido previo de minuto de silencio.

“Primero, la verdad que el jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, planteó.

Y siguió: “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”.

Mientras hablaba, Di Tullio respondió a una interrupción proveniente de Bulrrich. “Dejame hablar Patricia porque no te interrumpí. Patricia, tranquilizate, querida”, disparó.

Y destacó que Bullrich hubiera utilizado el término femicidio durante su discurso. “Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno (Alejandra Monteoliva), de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios”, sostuvo.

“La verdad es que los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años, desdicen, por supuesto, los datos oficiales”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que no buscaba convertir la discusión en una disputa partidaria. “Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta”, señaló Di Tullio y defendió la movilización de "Ni Una Menos" al rechazar las críticas formuladas por Bullrich. diciendo: “No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza”.