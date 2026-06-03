Crisis en La Libertad Avanza: Patricia Bullrich le ofreció la renuncia a Milei y pone en duda 70 pliegos judiciales

Milei y Bullrich La tensa relación entre Milei y Bullrich creó un interna en la Libertad Avanza.

El foco de la controversia está puesto en el pliego de María Verónica Michelli, cuya postulación para un cargo judicial fue objetada por sectores del Gobierno. La decisión impulsada desde el entorno de Karina Milei de frenar esa designación profundizó las diferencias dentro del espacio libertario. La titular de la bancada oficialista manifestó públicamente su desacuerdo con esa postura. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", sostuvo.

La discusión también generó ruido entre los bloques aliados y sectores dialoguistas, que habían respaldado con sus firmas la candidatura de Michelli para integrar el Tribunal Federal de La Plata y sostienen que el nombramiento debe continuar su curso. Entre quienes ratificaron ese respaldo aparece Carolina Losada. La legisladora santafesina adelantó que rechazará cualquier intento de retirar el pliego y aseguró que la mayoría del bloque radical acompañará la designación. "No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar", afirmó en declaraciones a Radio Radical de Santa Fe.

Las discrepancias entre ambos referentes no son nuevas. Durante los últimos meses ya habían quedado expuestas por distintos episodios, entre ellos los cuestionamientos realizados por Bullrich para que Manuel Adorni presentara su declaración jurada tras denuncias relacionadas con la evolución de su patrimonio.