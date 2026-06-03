Crisis en La Libertad Avanza: Patricia Bullrich le ofreció la renuncia a Milei y pone en duda 70 pliegos judiciales

La tensión interna del oficialismo impactó en las negociaciones parlamentarias y amenaza con alterar acuerdos previstos para la sesión de esta semana.
La disputa interna que atraviesa a La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en el Senado y podría afectar una de las votaciones más relevantes de los próximos días. La posibilidad de que Patricia Bullrich deje la conducción del bloque oficialista generó incertidumbre sobre el tratamiento de cerca de 70 designaciones judiciales que estaban encaminadas para ser aprobadas este jueves.
La situación tomó fuerza luego de que trascendiera que la exministra de seguridad puso su renuncia a disposición de Javier Milei. Según las versiones que circularon en las últimas horas, el presidente de la nación habría rechazado esa salida, pero el conflicto dejó secuelas en las conversaciones parlamentarias.
Mientras tanto, la definición quedará supeditada a la reunión de Labor Parlamentaria convocada, donde oficialismo y oposición dialoguista buscarán cerrar el temario de la próxima sesión. Hasta antes de la polémica, existía consenso para avanzar con iniciativas vinculadas al pago a fondos buitres y a cuestiones de propiedad privada.
El foco de la controversia está puesto en el pliego de María Verónica Michelli, cuya postulación para un cargo judicial fue objetada por sectores del Gobierno. La decisión impulsada desde el entorno de Karina Milei de frenar esa designación profundizó las diferencias dentro del espacio libertario. La titular de la bancada oficialista manifestó públicamente su desacuerdo con esa postura. "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", sostuvo.
La discusión también generó ruido entre los bloques aliados y sectores dialoguistas, que habían respaldado con sus firmas la candidatura de Michelli para integrar el Tribunal Federal de La Plata y sostienen que el nombramiento debe continuar su curso. Entre quienes ratificaron ese respaldo aparece Carolina Losada. La legisladora santafesina adelantó que rechazará cualquier intento de retirar el pliego y aseguró que la mayoría del bloque radical acompañará la designación. "No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar", afirmó en declaraciones a Radio Radical de Santa Fe.
Las discrepancias entre ambos referentes no son nuevas. Durante los últimos meses ya habían quedado expuestas por distintos episodios, entre ellos los cuestionamientos realizados por Bullrich para que Manuel Adorni presentara su declaración jurada tras denuncias relacionadas con la evolución de su patrimonio.
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