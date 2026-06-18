Canadá le negó el ingreso a un jugador de Costa de Marfil por una investigación judicial

El delantero Elye Wahi no podrá jugar ante Alemania en Toronto por la segunda fecha del Mundial 2026, luego de que las autoridades canadienses rechazaran su permiso de entrada debido a una causa abierta en Francia por presunta corrupción deportiva.
El delantero marfileño Elye Wahi no podrá disputar el encuentro ante Alemania por el Grupo E del Mundial 2026, después de que Canadá le negara la autorización de ingreso al país a raíz de una investigación en Francia vinculada a apuestas sospechosas en un partido de la Ligue 1.
La Federación de Fútbol de Costa de Marfil (FIF) confirmó que el atacante permanecerá en Estados Unidos mientras el resto del plantel viaje a Toronto. “Las autorizaciones administrativas necesarias para su entrada en territorio canadiense no han podido obtenerse en esta etapa”, explicó la entidad, a través de un comunicado de prensa, en el que además expresó su apoyo al jugador.
La investigación se centra en el encuentro entre Niza y Metz del 17 de mayo, cuando Wahi recibió una tarjeta amarilla a los 35 minutos. Los organismos que controlan los mercados de apuestas detectaron una actividad inusual en jugadas relacionadas con esa amonestación, lo que motivó el traslado del caso a las autoridades francesas.
La fiscalía de Marsella informó que el futbolista fue detenido el 29 de mayo en el marco de una investigación por presunto fraude organizado, corrupción deportiva, receptación de bienes robados y lavado de dinero. Luego de ser interrogado, recuperó la libertad sin cargos, aunque la causa continúa en curso.
Wahi había sido titular en la victoria de Costa de Marfil por 1-0 frente a Ecuador en el debut mundialista y era candidato a repetir frente a Alemania. Ahora, se espera que pueda volver a estar disponible para el cierre de la fase de grupos ante Curazao en Filadelfia.
El caso del delantero marfileño es el segundo de un jugador que no puede ingresar a Canadá durante el Mundial 2026. El antecedente había sido el de Thomas Partey, de Ghana, quien tampoco pudo disputar un encuentro en territorio canadiense por una causa judicial que pesa en su contra.
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