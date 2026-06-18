Canadá le negó el ingreso a un jugador de Costa de Marfil por una investigación judicial

Wahi había sido titular en la victoria de Costa de Marfil por 1-0 frente a Ecuador en el debut mundialista y era candidato a repetir frente a Alemania. Ahora, se espera que pueda volver a estar disponible para el cierre de la fase de grupos ante Curazao en Filadelfia.

El caso del delantero marfileño es el segundo de un jugador que no puede ingresar a Canadá durante el Mundial 2026. El antecedente había sido el de Thomas Partey, de Ghana, quien tampoco pudo disputar un encuentro en territorio canadiense por una causa judicial que pesa en su contra.