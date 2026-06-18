Neymar no jugará ante Haití y su debut en el Mundial se hará esperar

El jugador aún avanza con la recuperación y no está listo para saltar a la cancha, por lo que Carlo Ancelotti decidió cuidarlo para compromisos más importantes en la Copa del Mundo 2026.

Neymar deberá retrasar su debut y hará esperar a los miles de fanáticos que esperan por verlo junto a la selección de Brasil, debido a que recientemente se incorporó a los entrenamientos, aunque aún sin pelota, y el entrenador, Carlo Ancelotti prefiere no tomar riesgos, por lo que no lo tendrá en cuenta para la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.