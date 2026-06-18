Neymar no jugará ante Haití y su debut en el Mundial se hará esperar

El jugador aún avanza con la recuperación y no está listo para saltar a la cancha, por lo que Carlo Ancelotti decidió cuidarlo para compromisos más importantes en la Copa del Mundo 2026.
Neymar deberá retrasar su debut y hará esperar a los miles de fanáticos que esperan por verlo junto a la selección de Brasil, debido a que recientemente se incorporó a los entrenamientos, aunque aún sin pelota, y el entrenador, Carlo Ancelotti prefiere no tomar riesgos, por lo que no lo tendrá en cuenta para la segunda fecha de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El objetivo del entrenador italiano, fiel a su estilo exigente y sin margen para las lesiones, es esperarlo para que llegue a su 100% y poder contar con él para compromisos más importantes en el Mundial, de cara a la última jornada con Escocia y a los 16avos de final.
Según la prensa brasileña, Ney no viajará a Filadelfia junto al plantel para el partido de este viernes 19 de junio ante los caribeños y así poder optimizar el último tramo de recuperación en el hotel The Ridge, donde hace base la Canarinha, en Nueva Jersey.
El diez continúa la puesta a punto de la lesión grado 2 que sufrió en uno de sus gemelos y que se dio a conocer justo después de conocerse su solicitada convocatoria a este Mundial. Todavía no entrena con la pelota y no realiza los trabajos a la par del plantel y se espera que puede reintegrarse en el lapso de esta semana.
Mientras tanto, Brasil va en busca su primer triunfo ante Haití después de lo que fue el sorpresivo empate en uno ante Marruecos, en un debut que dejó un sabor amargo y sin el 'jogo bonito'. ¿Podrá recuperar la magia de cara a la fase eliminatoria?
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