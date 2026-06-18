Sudáfrica reaccionó en el final y le arrebató el triunfo a República Checa

La insistencia sudafricana tuvo su recompensa a los 83 minutos. Tori Penso sancionó un penal por una mano de Pavel Šulc dentro del área y Teboho Mokoena asumió la responsabilidad desde los doce pasos. El mediocampista ejecutó con un fuerte remate cruzado, engañó a Kovar y estableció el 1-1 que le dio una nueva vida a su seleccionado en el Grupo A.

Embed ¡¡LO EMPATÓ SUDÁFRICA!!



Mokoena cruzó el penal y convirtió el 1-1 ante Chequia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/dyPyTPPUZq — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

El tramo final tuvo a Sudáfrica como protagonista y con posibilidades de llevarse una victoria agónica. Primero, Relebohile Mofokeng probó desde media distancia con un disparo controlado por Kovar y, ya en el tiempo agregado, Evidence Makgopa volvió a exigir al arquero checo. En la jugada siguiente, un nuevo intento de Mokoena se desvió en un defensor y pasó cerca del arco.

Finalmente, República Checa logró resistir los últimos ataques y el encuentro terminó igualado 1-1 en Atlanta. El resultado dejó a ambos seleccionados con un punto en el Grupo A y con la necesidad de buscar un resultado favorable en la última jornada para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del Mundial 2026.