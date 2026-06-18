Mundial 2026: partidos de hoy, jueves 18 de junio, horarios y TV para ver en vivo el inicio de la fecha 2

La segunda jornada de la fase de grupos se pone en marcha con cuatro encuentros decisivos. México y Corea del Sur protagonizan el duelo más atractivo del día.
El Mundial 2026 inicia la segunda fecha de la fase de grupos con una agenda cargada de encuentros que pueden empezar a definir el futuro de varios seleccionados. La actividad se abrirá en Atlanta con República Checa vs. Sudáfrica y concluirá en Guadalajara con el atractivo cruce entre México y Corea del Sur.
El conjunto europeo llega obligado a reaccionar, después de la caída de por 2-1 ante los surcoreanos en el estreno. Sumar de a tres resulta fundamental para mantener intactas sus aspiraciones de avanzar de ronda. Del otro lado, el elenco africano también afronta una situación límite tras perder 2-0 en el partido inaugural y sufrir dos expulsiones.
En otro de los encuentros de la jornada, Suiza buscará su primera victoria luego del inesperado empate 1-1 frente a Qatar. El seleccionado helvético dejó escapar el triunfo en los minutos finales y necesita recuperarse para afirmarse entre los candidatos del Grupo B.
Bosnia y Herzegovina, por su parte, también rescató una igualdad en el debut. Los balcánicos estuvieron cerca de quedarse con los tres puntos ante Canadá gracias al tanto de Jovo Lukic, aunque Cyle Larin estableció el 1-1 definitivo a los 78 minutos. Un nuevo resultado positivo los mantendría en la pelea por la clasificación.
Hoy, Toronto será escenario del duelo entre Canadá y Qatar. Uno de los anfitriones del certamen intentará aprovechar la oportunidad ante un rival al que muchos consideran accesible dentro de la zona. El empate conseguido en la primera presentación dejó buenas sensaciones y un triunfo lo acercaría a la siguiente instancia. En Los Ángeles, Suiza y Bosnia continúan con la jornada.
La jornada se cerrará con México ante Corea del Sur, el partido más destacado del jueves. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró superioridad en el 2-0 sobre Sudáfrica, aunque la falta de eficacia impidió una diferencia mayor. Además, la expulsión de César Montes obligará a modificar la última línea. Por su parte, los surcoreanos arrancaron con el pie derecho tras vencer 2-1 a República Checa. Luego de remontar un marcador adverso, dejaron una imagen sólida y buscarán otro triunfo para encaminar la clasificación y pelear por el primer puesto del grupo.
Chequia vs. Sudáfrica - 13 horas (Argentina) | TyC Sports y DSPORTS.
Suiza vs. Bosnia y Herzegovia - 16 horas (Argentina) | Telefé y DSPORTS.
Canadá vs. Qatar - 19 horas (Argentina) | DSPORTS.
México vs. Corea del Sur - 22 horas (Argentina) | TyC Sports y DSPORTS.
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