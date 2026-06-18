Mundial 2026: partidos de hoy, jueves 18 de junio, horarios y TV para ver en vivo el inicio de la fecha 2

21 Sudanalytics on X CANADÁ SE LO EMPATA 1-1 A BOSNIA. httpst.co

Hoy, Toronto será escenario del duelo entre Canadá y Qatar. Uno de los anfitriones del certamen intentará aprovechar la oportunidad ante un rival al que muchos consideran accesible dentro de la zona. El empate conseguido en la primera presentación dejó buenas sensaciones y un triunfo lo acercaría a la siguiente instancia. En Los Ángeles, Suiza y Bosnia continúan con la jornada.

La jornada se cerrará con México ante Corea del Sur, el partido más destacado del jueves. El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró superioridad en el 2-0 sobre Sudáfrica, aunque la falta de eficacia impidió una diferencia mayor. Además, la expulsión de César Montes obligará a modificar la última línea. Por su parte, los surcoreanos arrancaron con el pie derecho tras vencer 2-1 a República Checa. Luego de remontar un marcador adverso, dejaron una imagen sólida y buscarán otro triunfo para encaminar la clasificación y pelear por el primer puesto del grupo.

Horarios de los partidos del jueves 18 de junio

Chequia vs. Sudáfrica - 13 horas (Argentina) | TyC Sports y DSPORTS.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovia - 16 horas (Argentina) | Telefé y DSPORTS.

Canadá vs. Qatar - 19 horas (Argentina) | DSPORTS.

México vs. Corea del Sur - 22 horas (Argentina) | TyC Sports y DSPORTS.